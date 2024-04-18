تاريخية .. الزمالك يرصد مكافآت استثنائية للاعبين حال التتويج بالكونفدرالية| تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تحفيز أدارة الزمالك للاعبين بشأن بطولة الكونفيدرالية.

وكتب عبر فيسبوك: “الزمالك يرصد مكافآت استثنائية للاعبين وتاريخية حال التتويج بالكونفدرالية الإفريقية”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

عقد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني على هامش مران أمس الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية.

ووجه رئيس النادي الشكر للاعبين بعد الفوز على الأهلي في مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، وقدرتهم على إسعاد الجماهير، كما أشاد بالروح القتالية للاعبين في اللقاء، وأكد في حديثه للاعبين أنهم يصنعون تاريخاً جديداً لنادي الزمالك.