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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يناقش استعدادات تطبيق قانون التصالح الجديد وتفعيل عمل اللجان

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا بمكتبه بالديوان العام لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 وفقا لتعليمات مجلس الوزراء ، وسبل التيسير على المواطنين بشأن إنهاء ملفات التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على راس أولويات الدولة.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، والمهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة و علاء خليفة مدير مركز معلومات شبكات المرافق.

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تناول الاجتماع استعراض الجهود التى اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد ، وأكد محافظ المنوفية على أهمية الجاهزية الكاملة والإعداد الجيد والانتهاء من تحديث كافة البيانات الخاصة بملفات التصالح مع رفع درجة الاستعداد بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين وتيسير الإجراءات بما يحقق الصالح العام ، مشيرا إلى  تفعيل لجان تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالمدن والقري والتوابع بنطاق المحافظة والانتهاء من إعداد الخرائط اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز في تطبيق قانون التصالح الجديد .


 

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