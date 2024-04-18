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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثي :لا حل أو سلام في المنطقة إلا بوقف الحصار والعدوان على غزة

ارشيفي
ارشيفي

اكد عبد الملك الحوثي زعيم تنظيم الحوثيين انه لا حل أو سلام في المنطقة إلا بوقف الحصار والعدوان على غزة.


وأشار الحوثي في كلمته الي ان الولايات المتحدة قادت عمليات التصدي للرد الإيراني ومعها دول أوروبية اعترفت بذلك ودول عربية أيضاً للأسف.

وقال أيضا : الرد الإيراني اتسم بالقوة والزخم وتميز بانطلاقه من الأراضي الإيرانية بكمٍ ضخم من الصواريخ والمسيرات والقدرات العسكرية المهمة

وأضاف : الرد الإيراني كان مهماً وقوياً وشاركت فيه جبهات مساندة وهي ثبتت معادلة الرد على العدو الذي أراد فرض "معادلة الاستباحة"، والرد الإيراني ثّبت قواعد الاشتباك "بأن أيّ اعتداء لن يبقى دون رد"

وتابع : تثبيت قواعد الاشتباك "الرد على أيّ اعتداء" حمل أهمية استراتيجية بعيداً عن محاولات البعض التقليل من أهميتها و الشعب الفلسطيني شاهد للمرة الأولى مشهداً رائعاً بانهمار الصواريخ على قواعد عدوه

وأردف : من المؤسف أنّ بعض الإعلام العربي تبنى الموقف نفسه للأميركي والإسرائيلي حول الرد الإيراني، مضيفا" والرد الإيراني شكّل دعماً مفيداً ومباشراً للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في قطاع غزة

وزاد: هناك من حاول تصوير القضية الفلسطينية على أنّها قضية إيرانية لا تعني العرب


وبين الحوثي أنه جرى استهداف 8 سفن خلال الأسبوعين الماضيين ليصل عدد السفن المستهدفة إلى 98 سفينة وسيصل قريباً إلى 100

وذكر ايضا  : على الأميركي والبريطاني أن يُدرك أن عدوانه على أراضينا لن يوقف عملياتنا دعماً لقطاع غزّة

وختم : لا خطر على الملاحة التابعة لسفن الدول الأوروبية التي لا تتجه إلى كيان الاحتلال ولم تشارك في العدوان على بلدنا

الحوثيين غزة عبد الملك الحوثي

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