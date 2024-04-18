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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

يرقص ويقفز.. شاهد Atlas روبوت بوسطن ديناميكس الشبيه بالبشر

Atlas
Atlas

أعلنت شركة بوسطن ديناميكس Boston Dynamics، الرائدة في مجال الروبوتات، عن نموذج كهربائي من روبوتها البشري أطلس Atlas، وذلك بعد إحالة النسخة الهيدروليكية من إلى التقاعد بعد 11 عاما من إنتاجه.

وفي مقطع فيديو يظهر فيه أداء الروبوت، قالت "بوسطن ديناميكس"، إنها طورت روبوتها البشري أطلس في الأصل بصفته روبوتا للبحث والإنقاذ، وتدعي الشركة أن النموذج الحديث مصمم لاستخدامات العالم الحقيقي.

 

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بوسطن ديناميكس تكشف عن الروبوت الكهربائي أطلس

وتطلق "بوسطن ديناميكس"، على النموذج الكهربائي الجديد من الروبوت أطلس، لقب الروبوت البشري الأكثر ديناميكية في العالم، والذي تم تصميمه ليقدم نطاقا أكبر بكثير من الحركة مقارنة بسابقه.

وصممت الشركة الجيل الجديد من الروبوت أطلس، بشكل بشري دون تقييد كيفية تحرك الروبوت ذو القدمين، كما حصل على مفاصل دوارة تجعله يتحرك بطرق تتجاوز القدرات البشرية من أجل التعامل مع المهام الخطيرة.

وعلى غرار الروبوتات ذات القدمين، مثل أوبتيموس من تسلا، يتمتع أطلس الجديد الآن بأطراف أطول، وظهر أكثر استقامة، ورأس مميز يمكنه الدوران يتضمن وجهه ضوءا حلقيا مدمجا، إلى جانب ذلك فهو مدعوم بمجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الجديدة من بوسطن ديناميكس.

وقالت بوسطن ديناميكس، إنها تختبر قدرات الجيل الجديد من أطلس لمجموعة من بيئات الصناعة المختلفة لعدد من عملائها مثل هيونداي.

وأصدرت شركة بوسطن ديناميكس، مقطع فيديو تظهر فيه قدرات الإصدار الجديد من روبوتها البشري أطلس، حيث يمكنه رفع نفسه عن الأرض عن طريق ثني ساقيه إلى الخلف ثم يقوم بتدوير رأسه بزاوية 180 درجة كاملة، كما يمكنه الرقص و القفز والتدحرج.

ويشار إلى أن بوسطن ديناميكس، كانت قد كشفت عن النسخة الأولى من الروبوت أطلس في عام 2013 كجزء من مسابقة لوزارة الدفاع الأمريكي، وكان طول أطلس 6 أقدام وبوصتين ووزنه 330 رطلا، مع استمرار الشركة في تعديل تصميم Atlas على مر السنين، أصبح بإمكان الروبوت البشري القفز والتدحرج والدوران ونقل البضائع.

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