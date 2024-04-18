إذا كان أطفالك من محبي البطاطس، نقدم لكي اليوم طريقة عمل البطاطس المقرمشة.

المكونات/

كيلو من البطاطس نصف مسلوقة ومقطعة إلى انصاف .

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو زيت عادي

1 ملعقة صغيرة من الملح .

ملعقة بابريكا حارة

3/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج.

ملعقتان كبيرتان من الثوم المفروم .

2 ملاعق طعام من البقدونس المفروم الطازج.

طريقة التحضير/

- تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ورش الصينية بزيت الطهى.

- ترتيب البطاطس على الصينية في طبقة واحدة، ثم رشها بالزيت

وتتبل بالملح والفلفل والثوم والبابريكا، ووضعها فى الفرن للشوى لمدة 45-55 دقيقة أثناء التقليب من حين لآخر، حتى يصبح لونها هشًا وذهبيًا.

إخراج صينية البطاطس من الفرن ووضع قليل من الملح والفلفل حسب الرغبة، ثم رش الصينية بالبقدونس ويقدم بعد ذلك لأفراد الأسرة مع صلصة الثومية

بالصحة والعافية