إخماد حريق في فرن سياحي بسمنود

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بالفرن سياحي إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء دون وقوع إصابات وخسائر بشرية بشوارع مدينة سمنود .



تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول نشوب حريق هائل بفرن مخبوزات سياحي بنطاق شارع الجيش بدائرة المركز .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق هائل التهمت محتويات فرن المخبوزات السياحي وتم إخماد نيرانه .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.