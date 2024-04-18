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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق في فرن سياحي بسمنود

حريق هائل بفرن مخبوزات
حريق هائل بفرن مخبوزات سياحي بسمنود

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بالفرن سياحي إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء دون وقوع إصابات وخسائر بشرية بشوارع مدينة سمنود .

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تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول نشوب حريق هائل بفرن مخبوزات سياحي بنطاق شارع الجيش بدائرة المركز .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق هائل التهمت محتويات فرن المخبوزات السياحي وتم إخماد نيرانه .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

مكان الحادث مركز شرطة سمنود مديرية امن الغربية قوات الحماية المدنية بالغربية قوات الحماية المدنية شرطة النجدة شارع الجيش حريق هائل اندلع تحرر محضر بالواقعة تهم امن الغربية المخبوزات القيادات الأمنية الحماية المدنية بالغربية الحماية المدنية الأنبا بولا مطران طنطا الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية

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