أخبار التكنولوجيا|مؤسس تيليجرام يكشف سر صادم عن آبل وجوجل.. واتساب يتراجع عن التغيير الأخير المثير للجدل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
لن تندم على الشراء .. هاتف Pura 70 Ultra بإمكانيات مذهلة
إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات خاصة يمكنك شراء هاتف هواوي العملاق الصيني" هاتف Pura 70 Ultra " والذي يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرا الخلفية وبحجم 1 بوصة، وتصميم ميكانيكي مستطيل.
الأعداء الحقيقيون.. مؤسس تيليجرام يكشف حقائق صادمة عن آبل وجوجل
كشف الملياردير بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام Telegram، في مقابلة نادرة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، عن عدة حقائق مثيرة حول خدمة المراسلة المشفرة المنافسة لـ واتساب.
يرقص ويقفز.. شاهد Atlas روبوت بوسطن ديناميكس الشبيه بالبشر
أعلنت شركة بوسطن ديناميكس Boston Dynamics، الرائدة في مجال الروبوتات، عن نموذج كهربائي من روبوتها البشري أطلس Atlas، وذلك بعد إحالة النسخة الهيدروليكية من إلى التقاعد بعد 11 عاما من إنتاجه.
بعد غضب الملايين.. واتساب يتراجع عن التغيير الأخير المثير للجدل
تراجعت شركة واتساب WhatsApp، عن تغيير دقيق في التصميم أثار غضب مئات الملايين من المستخدمين بعد أن أضافت خدمة المراسلة أحرفا كبيرة إلى تحديثات الحالة في التطبيق.
لو متعرفش الفرق.. إليك الاختلافات بين هاتفي فيفو Vivo T3 و T3x
أطلقت شركة فيفو الصينية، هاتفها الجديد Vivo T3x رسميا، ويصل هذا الطراز بعد شهر تقريبا من إعلان الشركة عن الطراز المميز Vivo T3، ويعد الهاتفان من أحدث الإصدارات المتوسطة الفئة، وهم جزءا من نفس المجموعة ولهما أسماء متشابهة ولكنهما يتميزان ببعض الاختلافات الملحوظة مثل المواصفات والأسعار.
سعر ومواصفات Oppo A97 5G.. وحش الفئة المتوسطة من أوبو
يعتبر هاتف Oppo A97 5G من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تقدمها شركة أوبو الصينية، والذي يتميز بتصميم شبابي جذاب ويتمتع بمواصفات عالية تنافس الهواتف الأخرى في نفس الفئة.