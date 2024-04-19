أخبار التكنولوجيا|مؤسس تيليجرام يكشف سر صادم عن آبل وجوجل.. واتساب يتراجع عن التغيير الأخير المثير للجدل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات خاصة يمكنك شراء هاتف هواوي العملاق الصيني" هاتف Pura 70 Ultra " والذي يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرا الخلفية وبحجم 1 بوصة، وتصميم ميكانيكي مستطيل.

كشف الملياردير بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام Telegram، في مقابلة نادرة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، عن عدة حقائق مثيرة حول خدمة المراسلة المشفرة المنافسة لـ واتساب.

أعلنت شركة بوسطن ديناميكس Boston Dynamics، الرائدة في مجال الروبوتات، عن نموذج كهربائي من روبوتها البشري أطلس Atlas، وذلك بعد إحالة النسخة الهيدروليكية من إلى التقاعد بعد 11 عاما من إنتاجه.

تراجعت شركة واتساب WhatsApp، عن تغيير دقيق في التصميم أثار غضب مئات الملايين من المستخدمين بعد أن أضافت خدمة المراسلة أحرفا كبيرة إلى تحديثات الحالة في التطبيق.

أطلقت شركة فيفو الصينية، هاتفها الجديد Vivo T3x رسميا، ويصل هذا الطراز بعد شهر تقريبا من إعلان الشركة عن الطراز المميز Vivo T3، ويعد الهاتفان من أحدث الإصدارات المتوسطة الفئة، وهم جزءا من نفس المجموعة ولهما أسماء متشابهة ولكنهما يتميزان ببعض الاختلافات الملحوظة مثل المواصفات والأسعار.

يعتبر هاتف Oppo A97 5G من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تقدمها شركة أوبو الصينية، والذي يتميز بتصميم شبابي جذاب ويتمتع بمواصفات عالية تنافس الهواتف الأخرى في نفس الفئة.