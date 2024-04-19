اتقتـ.لت وهي نايمة.. تيك توكر عراقية تثير ضجة بوفاتها

أثارت وفاة التيك توكر العراقية فيروز آزاد حالة كبيرة من الحزن بين متابعيها، حيث قتلت وهى على سريرها وفارقت الحياة فى عز شبابها عن عمر 21 عاما.

أعلنت وسائل إعلام عراقية عن مقتل التيك توكر فيروز آزاد بعدة طلقات نارية على سريرها وهى نائمة في شقتها بحي دراتو جنوب شرق أربيل شمال العراق.

وأثارت الواقعة ذهول متابعيها على السوشيال ميديا ووفقا للخليج "365" ذكر مصدر مقرب أن من قام بقتل التيك توكر فيروز آزاد هم أقاربها، حيث اقتحموا الشقة وأطلقوا عليها أربع رصاصات أثناء نومها وماتت فى الحال.

مقتل بلوجر

وكشفت التحقيقات الأولية أن والدها مشارك فى واقعة القتل وأبناء عمومتها مع العلم أن الأب منفصل عن أم التيك توكر الراحلة منذ فترة طويلة.

أوضح مصدر أن سبب مقتل الفتاة هو عدم استجابتها لوالدها وأبناء عمومتها الذين طلبوا منها التوقف عن نشر يومياتها على موقعي سناب شات، وتيك توك وإلا سيقوموا بقتلها، وكانت تقدم غالب محتواها باللغة الكردية.