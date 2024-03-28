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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بتدوخ كتير في الحر.. إليك الحل

الدوخة
الدوخة

يعانى عدد كبير من الأشخاص من الدوخة المتكررة عند ارتفاع الحرارة وفى الحقيقة يمكن التغلب عليها بتعديل نمط الحياة والعلاجات المنزلية إذا أثبتت الفحوصات أنها ليست من أعراض مرض خطير.

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إذا كنت تعانى من نوبات متكررة من الدوخة فاتبع هذه النصائح التى قدمها موقع مايو كلينك.

كن على علم بإمكانية فَقد توازُنك عند الدوخة مما قد يؤدي إلى السقوط وإصابة خطيرة.
تجنَّب التحرُّك فجأةً حتى لا تعانى من الدوخة الشديدة
اجلس أو استلقِ على الفور عندما تشعر بالدوار واستلقِ وعيناك مغلقتان في غرفة مظلمة إذا كنت تعاني من نوبة حادة من الدوار.
تجنِّب استخدام الكافيين والكحول والملح والتبغ لأن الاستخدام المفرط لهذه المواد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم علاماتك وأعراضك.
اشرب ما يكفي من السوائل، وتناوَل الطعام الصحي، واحصل على قسط كافٍ من النوم وتجنب الإجهاد.
إذا كانت الدوخة ناتجة عن دواء ما، فتحدث مع طبيبك حول التوقف عن تناوله أو خفض الجرعة.
إذا كانت الدوخة مصاحبة للغثيان، فحاول استخدام مضادات الهيستامين التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل الميكليزين أو ثنائي الهيدرين (درامين) فهذه قد تسبب النُّعاس كما أن مضادات الهيستامين التي لا تسبب النُّعاس ليست فعالة.
إذا كان سبب دوارك هو ارتفاع درجة الحرارة أو الجفاف، فاسترِح في مكان بارد واشرب الماء أو مشروبًا رياضيًّا (جاتوريد، باوريد، أخرى).

الدوخة ارتفاع درجة الحرارة ارتفاع الحرارة مضادات الهيستامين علاج الدوخة المتكررة علاج الدوخة

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