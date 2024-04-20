وزيرا دفاع بوركينا فاسو وكوت ديفوار يناقشان الأمن والتعاون العسكري

التقى وزير الدفاع البوركينابي الجنرال قسوم كوليبالي ونظيره الإيفواري تيني بيراهيما واتارا، أمس الجمعة، وتحدثا بشكل خاص عن التعاون العسكري، وفي نهاية هذا اللقاء، خرج الوفدان متفائلين، آملين أن تتحسن العلاقات بين بلديهما.

وأكد مصدر إيفواري، بحسب "إذاعة فرنسا الدولية"، أن الاجتماع تم تنظيمه بأكبر قدر من السرية.

وفي نهاية اللقاء، بدا المسئولان متفائلين، وتحدثا عن «الأخوة» التي تجمع بلديهما.

ويقول الجنرال قسوم كوليبالي، وزير الدفاع الوطني في بوركينا فاسو: "نأمل أن نبدأ بداية جديدة، لمحاربة الإرهاب ومختلف أنواع الاتجار على حدودنا بفعالية".

وقال تيني بيراهيما واتارا، وزير الدفاع الإيفواري: «لقد استعرضنا جميع نقاط العلاقات بين البلدين»، دون الخوض في التفاصيل.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أنه ربما تمت معالجة مسألة الدوريات المختلطة على طول الحدود، والتي تم تعليقها لعدة أشهر تمامًا مثل عملية عبور الحدود، التي تسببت في اعتقال اثنين من رجال الدرك الإيفواريين المنتمين إلى سرب بونا في سبتمبر الماضي (بعد أن ضلوا الطريق في موقع غير قانوني للتنقيب عن الذهب على الجانب البوركينابي)، ثم في نهاية مارس، جندي وضابط شرطة.

ووقع الحادث في نيانجولوكو، وهي بلدة بوركينا فاسو بالقرب من الحدود.

وأشار أمادو كوليبالي، المتحدث باسم حكومة ساحل العاج، يوم الأربعاء، إلى أنه "عندما يحدث هذا النوع من الأحداث، نجد الموارد اللازمة بيننا لنكون قادرين على حلها"، مشيراً إلى نتيجة إيجابية لهذه القضايا.