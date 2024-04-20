عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا دفاع بوركينا فاسو وكوت ديفوار يناقشان الأمن والتعاون العسكري

صدى البلد

التقى وزير الدفاع البوركينابي الجنرال قسوم كوليبالي ونظيره الإيفواري تيني بيراهيما واتارا، أمس الجمعة، وتحدثا بشكل خاص عن التعاون العسكري، وفي نهاية هذا اللقاء، خرج الوفدان متفائلين، آملين أن تتحسن العلاقات بين بلديهما.

وأكد مصدر إيفواري، بحسب "إذاعة فرنسا الدولية"، أن الاجتماع تم تنظيمه بأكبر قدر من السرية. 

وفي نهاية اللقاء، بدا المسئولان متفائلين، وتحدثا عن «الأخوة» التي تجمع بلديهما. 

ويقول الجنرال قسوم كوليبالي، وزير الدفاع الوطني في بوركينا فاسو: "نأمل أن نبدأ بداية جديدة، لمحاربة الإرهاب ومختلف أنواع الاتجار على حدودنا بفعالية". 

وقال تيني بيراهيما واتارا، وزير الدفاع الإيفواري: «لقد استعرضنا جميع نقاط العلاقات بين البلدين»، دون الخوض في التفاصيل.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أنه ربما تمت معالجة مسألة الدوريات المختلطة على طول الحدود، والتي تم تعليقها لعدة أشهر تمامًا مثل عملية عبور الحدود، التي تسببت في اعتقال اثنين من رجال الدرك الإيفواريين المنتمين إلى سرب بونا في سبتمبر الماضي (بعد أن ضلوا الطريق في موقع غير قانوني للتنقيب عن الذهب على الجانب البوركينابي)، ثم في نهاية مارس، جندي وضابط شرطة. 

ووقع الحادث في نيانجولوكو، وهي بلدة بوركينا فاسو بالقرب من الحدود.

وأشار أمادو كوليبالي، المتحدث باسم حكومة ساحل العاج، يوم الأربعاء، إلى أنه "عندما يحدث هذا النوع من الأحداث، نجد الموارد اللازمة بيننا لنكون قادرين على حلها"، مشيراً إلى نتيجة إيجابية لهذه القضايا.

وزير الدفاع البوركينابي بوركينا فاسو وزير الدفاع الإيفواري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

عاصفة غير مسبوقة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

أول رد رسمي من الحكومة على موعد التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

العشيقة والمسئول.. فصل جديد في قضية رشوة أسوان الكبرى| صور

كوريا الشمالية تختبر رأسًا حربيًا كبيرًا جدًا.. تفاصيل

وول ستريت جورنال : القيادة السياسية لحماس تبحث نقل مقرها إلى خارج قطر

إيرادات الأفلام .. عمرو يوسف وهشام ماجد يصدمان على ربيع وبيومى فؤاد

تعرف علي خريطة التحويلات المرورية بمدينة نصر

3 ظواهر جوية|الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتحذر من هذا الأمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز تثير الجدل بـ جمبسوت ملفت|شاهد

3 قواعد لاختيار الملابس الملائمة مع تغير الفصول ورياح الخماسين

مشتت وفاصل ..نصائح لتحسين التركيز والانتباه في العمل

الحق اشتري.. انخفاض 110 ألف جنيه في سعر سيارة شهيرة

فيديو

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

مصير أحمد رفعت يهدد لؤي وائل لاعب المقاولون

دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ