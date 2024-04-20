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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيف يحدد الأهلي مصير الترجي وصن داونز للتأهل لمونديال الأندية 2025

صدى البلد

أثارت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 تحدياً جديداً لفريقي الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي. 

وكجزء من الإثارة المتزايدة لهذا الصراع الكروي المثير، يأتي إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مفاجأة محتملة في طريقهم نحو كأس العالم للأندية 2025.

تنطلق مباريات نصف النهائي قريباً، وتأمل الأندية في تحقيق الفوز للوصول إلى النهائي ومن ثم التأهل للمونديال. 

ومع ذلك، فإن هدية غير متوقعة من النادي الأهلي لفريقي الترجي وصن داونز قد تغير المعادلة تماماً.

في بيان صادر عن "فيفا"، تم الكشف عن كيفية أن فوز فريق مازيمبي في مباراة الذهاب قد يفيدهم بالتأهل لمونديال الأندية المقبل، ويترتب على ذلك ضغوطٌ كبيرة على كل من الترجي وصن داونز لتحقيق الفوز في مباراتي نصف النهائي.

ومن المثير للإعجاب أن الأهلي، الذي بالفعل حصل على مكانه في كأس العالم للأندية بوصفه بطلاً حالياً لأفريقيا، يفتح باباً جديداً للأمل لكل من الترجي وصن داونز للتأهل إلى المونديال، إذا ما استطاع تحقيق الفوز في دوري الأبطال والتغلب على مازيمبي.

بالتالي، يتوجب على كلا الفريقين الاستعداد بشكل جيد لهذه المواجهات الهامة والبحث عن النقاط الثلاث التي قد تحدد مصيرهم في مشوارهم نحو كأس العالم للأندية. 

إنها فرصة للتألق وتحقيق الأحلام لكل من الترجي وصن داونز، ويترقب الجميع بفارغ الصبر ما ستسفر عنه المواجهات القادمة.

"من هدية غير متوقعة إلى فرصة ذهبية: كيف يحدد الأهلي مصير الترجي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا؟".

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