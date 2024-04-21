أخبار السيارات| أرخص سيارة رياضية تقدمها MG .. اركب كيا جراند سيراتو ووفر 180 ألف جنيه.. وهيونداي "أكسنت RB" كسر زيرو بأقل من سعرها الرسمي

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ظهرت السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 للبيع على الإنترنت، بسعر يبلغ مليون و470 ألف جنيه، وهي ضمن إصدارات فئة HIGHLINE كاملة التجهيزات، بينما يصل السعر الرسمي لتلك النسخة نحو مليون و649 ألفا و900 جنيه، أي بفارق يقدر بـ 180 ألف جنيه.

تواصل شركة نيسان من تعزيز تواجدها في مصر، بعد طرح نسختها الرياضية الشهيرة والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV "قشقاي" ضمن موديلات 2025 للمرة الأولى، عبر 4 فئات من التجهيزات وبأسعار رسمية تبدأ من 1,406,500 جنيه لأول فئة.

تقدم شركة MG الصينية مجموعة من السيارات الرياضية في السوق المصري، مثل النسخة RX5 PLUS، والنسخة HS، بالاضافة إلى السيارة ZS التي تعد هي ارخص سيارة رياضية عن فئة الـ"كروس اوفر" بين موديلات إم جي المطروحة في مصر.

تعتبر السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 واحدة من أشهر سيارات السيدان داخل السوق المصري، والتي تنطلق في مصر عبر 5 فئات من التجهيزات، مع أسعار رسمية تبدأ من 689 ألف جنيه حتى 810 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

ظهرت السيارة كيا اكسيد موديل 2024 للبيع على الانترنت، بحالة "كسر الزيرو"، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر فقط، وبمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.

على الرغم من الإنخفاضات السعرية الرسمية التي شملت بعض طرازات شركة شيري الصينية، ابرزها النسخة اريزو 5 والسيارة الرياضية الشهيرة تيجو 3 و7، لكن شهدت النسخة تيجو 7 برو زيادات سعرية قدرت بـ 15 ألف جنيه بدء من الفئة الأولى.