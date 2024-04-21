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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص سيارة رياضية تقدمها MG .. اركب كيا جراند سيراتو ووفر 180 ألف جنيه.. وهيونداي "أكسنت RB" كسر زيرو بأقل من سعرها الرسمي

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

وفر 180 ألف جنيه.. اركب كيا جراند سيراتو «أعلى فئة» بأقل سعر

ظهرت السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 للبيع على الإنترنت، بسعر يبلغ مليون و470 ألف جنيه، وهي ضمن إصدارات فئة HIGHLINE كاملة التجهيزات، بينما يصل السعر الرسمي لتلك النسخة نحو مليون و649 ألفا و900 جنيه، أي بفارق يقدر بـ 180 ألف جنيه.

 

بدون أوفر برايس .. أسعار نيسان قشقاي 2025 في مصر

تواصل شركة نيسان من تعزيز تواجدها في مصر، بعد طرح نسختها الرياضية الشهيرة والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV "قشقاي" ضمن موديلات 2025 للمرة الأولى، عبر 4 فئات من التجهيزات وبأسعار رسمية تبدأ من 1,406,500 جنيه لأول فئة.

 

أرخص سيارة رياضية تقدمها MG في مصر وهذا سعرها الرسمي

تقدم شركة MG الصينية مجموعة من السيارات الرياضية في السوق المصري، مثل النسخة RX5 PLUS، والنسخة HS، بالاضافة إلى السيارة ZS التي تعد هي ارخص سيارة رياضية عن فئة الـ"كروس اوفر" بين موديلات إم جي المطروحة في مصر.

 

أقل من سعرها الرسمي .. هيونداي اكسنت RB 2024 بحالة "كسر الزيرو"

تعتبر السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 واحدة من أشهر سيارات السيدان داخل السوق المصري، والتي تنطلق في مصر عبر 5 فئات من التجهيزات، مع أسعار رسمية تبدأ من 689 ألف جنيه حتى 810 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

 

كيا اكسيد "توب لاين" 2024 للبيع بأقل سعر .. وفر 410 ألف جنيه

ظهرت السيارة كيا اكسيد موديل 2024 للبيع على الانترنت، بحالة "كسر الزيرو"، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر فقط، وبمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.

 

أسعار شيري تيجو 7 "برو" 2024 في مصر .. وصلت كام ؟

على الرغم من الإنخفاضات السعرية الرسمية التي شملت بعض طرازات شركة شيري الصينية، ابرزها النسخة اريزو 5 والسيارة الرياضية الشهيرة تيجو 3 و7، لكن شهدت النسخة تيجو 7 برو زيادات سعرية قدرت بـ 15 ألف جنيه بدء من الفئة الأولى.

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