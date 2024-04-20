يحيى الفخراني يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع الراحل صلاح السعدني |فيديو

كشف الفنان القدير يحيى الفخراني عن آخر مكالمة هاتفية أجراها مع الراحل صلاح السعدني قائلاً: آخر مكالمة كانت بيننا وقت مهرجان الدراما عندما اعتذر عن الحضور وقاللي أنا مش قادر أحضر".

وتابع يحيى الفخراني خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON": "كنت عاوز أقول له على التكريم .. قلت له متقدرش تيجي يا صلاح؟ قاللي لا مش قادر واستلمت الجائزة بدلاً عنه وأرسلتها له".

مسيرة فنية

وواصل يحيى الفخراني "أنا اللي قلت انا اللي هستلمها وقلت له ده مجرد تكريم بسيط مقابل ما قدمته في مسيرتك الفنية في الدراما".