بـ 15700 مليونير.. مصر ثاني أغنى دولة إفريقية

تتصدر مصر المرتبة الثانية في قارة إفريقيا من حيث عدد الأثرياء، وفق تقرير حديث صادر عن شركة هينلي آند بارتنرز.

و"هينلي آند بارتنرز"، هي شركة عالمية متخصصة في مجال الإقامة والمواطنة عن طريق الاستثمار، ومقرها الرئيسي في لندن، وأفاد التقرير بأن عدد المليونيرات في مصر يسجل أكثر من 15.700 شخص، ويتجاوز نصف هذا العدد، تحديدًا 7.200 شخص، مليون دولار كحد أدنى لثرواتهم ويقيمون في العاصمة القاهرة.

كما يوجد 52 "سينتي- مليونير" أو أشخاص يمتلكون ثروات تزيد عن 100 مليون دولار، منهم 30 سينتي- مليونير في القاهرة.

وتشهد القاهرة انخفاضًا في عدد المليونيرات بنسبة 21% سنويًا، بينما يبلغ الانخفاض في مصر بأكملها 22%، ويعزى ذلك جزئيًا إلى تراجع قيمة العملة المصرية، ووفقًا للتقرير.

المركز الثالث

وتعد القاهرة واحدة من أهم المدن التاريخية في العالم، وتعتبر موطنًا لعدد كبير من المليارديرات والمليونيرات في إفريقيا. وعلى الرغم من ذلك، تحتل المركز الثالث فقط من حيث عدد الأثرياء، وتشمل المناطق الغنية في القاهرة الكبرى مناطق مثل الزمالك وجاردن سيتي ونيو جيزة.

ويقيم في مصر سبعة مليارديرات وفقًا لقائمة فوربس لأثرياء العالم، ومن بينهم أربعة يعيشون في القاهرة فقط.

وأوضح التقرير، أن مصر إلى جانب جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا والمغرب تمثل 56% من مليونيرات أفريقيا وأكثر من 90% من مليارديراتها. وتتصدر جنوب إفريقيا القائمة التي تضم أكبر عدد من الأثرياء، ويبلغ عددهم 37,400 مليونير، و102 مليونيرًا، و5 مليارديرات.