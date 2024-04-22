مخطط خطير لاستهدف مصر| أبو الغيط يكشف مفاجآت خطيرة في أول حوار منذ 7 أكتوبر مع أحمد موسى

حل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وذلك فى أول حوار له منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر والعدوان على غزة.

وتحدث أبو الغيط خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وغيرها من القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام العربي.



ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

أبو الغيط: إسرائيل لا يمكن أن تضرب البرنامج النووي الإيراني إلا بموافقة أمريكية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العلاقة الإيرانبية الإسرائيلية على مدى عقدين من الزمن يتبين منها وجود قدر من العداوة بين الطرفين.

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،: "هناك تربص إسرائيلي بإيران منذ فترة"، لافتا: هناك أساسيات تحكم إيران في المواجهة وهو استمرار تطوير برنامجها النووي الذي تزعم أنه سلمي.

أحمد أبو الغيط يكشف كواليس عن الضربة العسكرية الإيرانية على إسرائيل.. فيديو

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كواليس عن الضربة العسكرية الإيرانية على إسرائيل.

وقال أحمد أبو الغيط،: "الرد الإيراني كان أمرا مطلوبا في الوقت الحالي؛ حتى لا يهتز الوضع الداخلي، وتم الوقوف على قرار الرد بضربة عسكرية يوم 13 أبريل بالمسيرات والصواريخ، على صورة "لعبة” متفق عليها مع أمريكا، برصد المواقع، ونشر المدمرات في البحر؛ للإعداد لإسقاط الصواريخ والمسيرات قبل الوصول لتل أبيب".



17مليار دولار دعما أمريكيا لإسرائيل بعد الضربة الإيرانية..وأبو الغيط يكشف خسائر تل أبيب

تحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الضربة العسكرية الإيرانية لإسرائيل، موضحا أن إسرائيل تكبدت مليارا و 300 لـ 400 مليون دولار للدفاع عن مجالها الجوي وهذه تعد تكلفة كبيرة.



أبو الغيط: أحد الخبراء أكد أننا في المراحل الأولى لحرب عالمية ثالثة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن أحد الخبراء أكد لي أننا في المراحل الأولى لحرب عالمية ثالثة.

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،: "في الحرب العالمية الثانية العالم انزلق في مواجهة، لكن جاءت صداماتها محدودة، والآن قد تقود الصدامات إلى حرب عالمية ثالثة".



أبو الغيط: إسرائيل لم تحقق أي شيء من أهدافها حتى الآن.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل لم تحقق أي شيء من أهدافها خلال ضرباتها في قطاع غزة حتى الآن.



أبو الغيط: إسرائيل لم تحقق شيئا رغم إحداثها خسائر كبيرة في حماس..فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إيران تسعى لاستغلال مشكلات المنطقة العربية لخدمة الثورة الإيرانية.

واسترسل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،: "إسرائيل لم تحقق شيئا رغم إحداثها خسائر كبيرة في حركة حماس، وسط استمرار المقاومة الفلسطينية بأعمال القتال وعدم الاستسلام".

اللي عاوز يجادلني يتفضل.. أبو الغيط: أحوال العرب أسوأ من 1967.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الصدام على الأرض في غزة لم ينته بعد صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما ضربته إسرائيل عرض الحائط وتجاهلته.



أبو الغيط يكشف عن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.. فيديو

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك حلًا واحدًا لحل القضية الفلسطينية، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة بجوار إسرائيل وأن يكون هناك تعايش في أمن وأمن بين الشعبين، لأن إسرائيل تبحث دائمًا على العداء.



مخطط نتنياهو المكشوف.. أبو الغيط: مصر لن تسمح باقتحام حدودها.. فيديو

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم لسيناء والإعاشة خارج الديار جريمة يرفضها القانون الدولي، ولو كان نتنياهو صرح بذلك فسيحاكم في كل المحاكم، معلقا: نتنياهو يمضي في تدمير فلسطين بالكامل، ما دعى الفلسطينيين الاتجاه نحو الحدود خوفا من القتل ومن ثم الدخول لسيناء، وهذا هو مخطط نتنياهو.



أبو الغيط: تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم جريمة يرفضها القانون الدولي.. فيديو

تحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم لسيناء، موضحا أن إسرائيل تريد أن تضرب الفلسطينيين في مصر لو تم تهجيرهم وهذا أدعى لمواجهة عسكرية مصرية مع تل أبيب.

أبو الغيط: حرب 7 أكتوبر حركت المياه الراكدة.. فيديو

تحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن أحداث 7 أكتوبر، قائلا إن حرب 7 أكتوبر حركت المياه الراكدة لكنها ألحقت أذى كبيرا بالنسيج الفلسطيني.



أبو الغيط: السلطة الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.. فيديو

قال الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن وضع قوات إسرائيلية على الحدود مع مصر هو انتهاك لاتفاقية السلام بين البلدين ويجب ألا يفعلو ذلك.



أبو الغيط يكشف عن مخطط خطير استهدف مصر وكيف تم إجهاضه

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تل أبيب تخطط حاليا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء؛ من خلال الضغط على مصر.



أبو الغيط: منفذو طوفان الأقصى لم يضعوا في حساباتهم الوضع المأسوي للشعب الفلسطيني

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل تقوم بعرقلة جهود منظمة الأونروا المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.



كيف ساعدت إيران نتنياهو على الهروب من الضغط الدولي؟.. «أبو الغيط» يوضح

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن اليمين المتطرف قد يكون قد نجح في إطالة النزاع ومداه، حتى جاءت الضربة الإيرانية التي أخذت من التعاطف مع غزة وتحويل مسار الدعم لإسرائيل، مشيرا إلى أن الضربة الإيرانية ساعدت نتنياهو على الهروب من الضغوط الخارجية.



أبو الغيط: على كل جيل أن يتحمل مسئولية القضية الفلسطينية حتى يتم حلها

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية قضية أجيال ويتحملها كل جيل.



أبو الغيط: الأزمة الإثيوبية ستكون على مائدة القمة العربية القادمة في البحرين

تحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الأوضاع في إثيوبيا، موضحا أنه سيتم بحث الأزمة الإثيوبية في القمة العربية القادمة في البحرين.



أبو الغيط: لا توجد مؤشرات لعقد انتخابات في ليبيا

تحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "استضفنا القادة الليبيين في الجامعة العربية، وسنكرر الاستضافة لهم مرة أخرى، ولا توجد مؤشرات لمفاهيم تفتح الطريق لإجراء انتخابات في ليبيا".