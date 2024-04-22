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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

طارق السعيد
طارق السعيد

أكد طارق السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والأهلي السابق، أنه لم يرى أي شئ سئ داخل المارد الأحمر، وكان له وضعيته داخل الفريق ويعتبر تلك الفترة من الفترات المميزة في مسيرته الكروية.

وتابع السعيد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مشوفتش أي حاجة وحشة من النادي الأهلي سواء مسؤولين أو جماهير، وأنا في أشد الندم في تصريحاتي ضده".

وأضاف طارق السعيد: "تصريحاتي ضد الأهلي جاءت بأمر من جانب طرف غير مباشر للمستشار مرتضى منصور للعمل داخل الزمالك، وجماهير الزمالك حسستني بالكُفر بعد ارتباط اسمي بالجهاز الفني".

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