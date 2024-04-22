أخبار التوك شو.. بشرى سارة بشأن أسعار السلع.. ورسالة عاجلة لـ المواطنين عن الأجهزة الكهربائية ومخطط خطير يستهدف مصر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

شعبة المخابز تعلن مفاجأة عن أسعار الرغيف السياحي الجديدة

كشف خالد فكري المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز في الغرفة التجارية، أخر تطورات تراجع أسعار الدقيق والخبز السياحي في الأسواق المصرية المحلية.



بسبب عزاء السعدني.. أشرف زكي يهاجم محمد الباز: «مش مستنيين حد يعلمنا.. ما تعملش فتنة»

رد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على منشور الإعلامي محمد الباز، حول المنع من التغطية الإعلامية لعزاء الراحل صلاح السعدني.

طريق الانخفاضات.. الغرف التجارية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع |فيديو

كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، موقف السلع وانخفاض اسعارها في الفترة المقبلة، موضحا: "أسعار الجملة تنخفض والتجزئة في طريق الانخفاضات".

أبو الغيط يكشف عن مخطط خطير استهدف مصر وكيف تم إجهاضه

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تل أبيب تخطط حاليا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء؛ من خلال الضغط على مصر.

أبو الغيط يكشف عن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.. فيديو

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك حلًا واحدًا لحل القضية الفلسطينية، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة بجوار إسرائيل وأن يكون هناك تعايش في أمن وأمن بين الشعبين، لأن إسرائيل تبحث دائمًا على العداء.

يوسف الحسيني: اقتراب توقيع عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا بالضفة الغربية

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، أنه سيتم توقيع عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا، مشيرا إلى أن نيتسح يهودا" هي وحدة عسكرية إسرائيلية متمركزة في الضفة الغربية.

وزارة البترول تكشف حقيقة تسرب المياه إلى حقل ظهر

تحدث حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية عن شائعات زيادة معدلات الاستخراج وتسرب المياه في حقل " ظهر"، قائلا: “ الانخفاض طبيعي وفيما يخص التسرب والمياه يجب أن نعلم أن خزان هذا الحقل هو خزان كربوني وطبيعته أن يكون أسفله مياه”.



الحبس والغرامة.. التموين تحذر من التلاعب في أسعار ووزن رغيف العيش

قال ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين في القاهرة أن انخفاض أسعار رغيف الفينو والخبز يعود إلى تراجع أسعار الدقيق السياحي من ٢٢ ألف إلى ١٦ ألف جنيه للطن وكذلك انخفاض العملة الأجنبية واستقرار سعر السوق.

محدش يشتري| الغرف التجارية توجه رسالة لـ المواطنين بشأن الأجهزة الكهربائية.. فيديو

وجه الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، رسالة للمواطنين بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية خاصة بعد انخفاض أسعار السلع.

أشرف زكي في مواجهة مع الصحافة.. والباز يرفض الصمت: صلاح السعدني ملك جمهوره

في تطور جديد للأحداث المتعلقة بتغطية عزاء الفنان القدير صلاح السعدني، صرح نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، بأن الأشخاص الذين حاولوا تصوير الجنازة لم يكونوا من الصحفيين المعتمدين، وإنما كانوا ينتمون لمواقع إلكترونية غير رسمية.

يحدث خارج مصر.. الغرف التجارية: بيع البطيخ بالقطعة لتقليل حجم الهدر

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مقترح بيع الخبز بالكيلو قديم ويرجع إلى عام 2011، ولكنه لم يطبق بسبب الأحداث، مشيرًا إلى أن فكرة بيع الخبز بالكيلو هدفه حصول المواطن على حقه من الخبز بالشكل العادل، لأن هناك استحاله في تحقيق وزن الخبز الحقيقي، خاصة وأن الخبز يتم إعداده بصورة يدوية.



