يوسف الحسيني: اقتراب توقيع عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا بالضفة الغربية

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، أنه سيتم توقيع عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا، مشيرا إلى أن نيتسح يهودا" هي وحدة عسكرية إسرائيلية متمركزة في الضفة الغربية.

وأضاف يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى، مساء اليوم الأحد، أن هذه الوحدة وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.

وتابع الإعلامي يوسف الحسيني، أن قوانين ليهي، التي صاغها السيناتور الأمريكي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تحظر تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.