يوسف الحسيني عن فوز الزمالك بالقمة: أنا مش متعصب والجزيري سر الانتصار

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز بنتيجة 2/1.

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية": "النادي الأبيض أبو خطين حمر فاز بلقاء القمة".

وتابع يوسف الحسيني: " أنا راجل زملكاوي مبسوط بالنتيجة لكني مش متعصب، وتقديري أن المبارة كانت حلوة والفريقين لعبوا حلو ".

واكمل يوسف الحسيني :" جزء كبير من حسم الزمالك للقاء القمة هو سيف الجزيري، والجزيري يعتبر أول لاعب أجنبي من الزمالك يحرز هدفين في شباك الأهلي في مباراة واحدة ".

ولفت يوسف الحسيني :" الأهلي لعب حلو في المباراة لكن الزمالك استطاع تحقيق الفوز ".