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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": اهتمام الدولة المصرية بقطاع الصحة يأتي في مقدمة الأولويات

صدى البلد

أكدت صحيفة /الجمهورية/، أن اهتمام الدولة المصرية بقطاع الصحة يأتي في مقدمة الأولويات بوصف الصحة من أهم محاور بناء الإنسان إلى جانب محور التعليم.

وقالت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة اليوم /الاثنين/، تحت عنوان/ تطوير المنظومة الصحية/، إن مصر تتبنى نظاما شاملا وقويا لبناء منظومة متطورة للتأمين الصحي الشامل وتوفير خدمات طبية متميزة لجميع أفراد الأسرة وفي جميع المحافظات بهدف حماية المصريين من أي مخاطر صحية دون أي صعوبات مالية.

وأضافت أنه إذا نال التعليم والصحة الاهتمام الكامل كانا جسر العبور إلى إنسان سليم قادر على بناء مستقبل وطنه والارتقاء بكل سبل التنمية والتقدم والازدهار والعبور إلى الجمهورية الجديدة.
وأوضحت الصحيفة أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في المراحل الأولى وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين مجانا كان نقطة الانطلاق إلى المراحل التالية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة في العديد من المحافظات الأخرى.

 

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