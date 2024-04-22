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رئيس التحرير
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تصل 40 درجة مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الثلاث أيام القادمة

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي الهيئة العامة للأرصاد الجوية،  أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة اليوم بمعدل 3 درجات عن أمس في القاهرة الكبرى لتسجل العظمى 33 درجة مئوية، لذلك ستكون هناك أجواء ربيعية حارة خلال فترة النهار لا سيما مع زيادة سطوع أشعة الشمس مما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

 

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير و عبيدة”، أنه سيكون هناك ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة غدا الثلاثاء، تتراوح من 6 إلى 7 درجات عن الأيام الماضية، مشيرة إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يوم الأربعاء المقبل، وتسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة الحرارة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء، لافتة إلى أن الموجة تبدأ في التلاشي اعتبارا من الخميس المقبل، قبل أن تنخفض قيم درجات الحرارة العظمى يوم الجمعة وتصل إلى الأجواء المعتادة التي شهدناها أمس الأحد.

 

وأشارت منار غانم إلى أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة الصغرى خلال فترات الليل، الأيام المقبلة، لتكون ما بين 23 إلى 25 درجة مئوية، مؤكدا أنه اعتبار من اليوم الذي يشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما قد يسبب تدهور وانخفاض في الرؤية الأفقية.
 

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة القاهرة الكبرى اشعة الشمس الأتربة

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