الأربعاء عرض فيلم (المحارب أحمد بدوي) بمركز الثقافة السينمائية 36 شريف

استمرارا لأنشطة مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر، تقام أمسية سينمائية الأربعاء الموافق ٢٤ أبريل يعرض خلالها فيلم "المحارب أحمد بدوي" للمخرج عاطف شكري من انتاج المركز القومي للسينما. وذلك بمناسبة ذكري تحرير سيناء.

وعقب عرض الفيلم، تقام ندوة لمناقشة الجمهور من خلال مشاهدتهم للفيلم وذلك مع صناع العمل وأحد أبطال أكتوبر وما فعلوه من بطولات أثناء الحرب وتدير النقاش الكاتبة / أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

وفيلم (المحارب) هو فيلم تسجيلي ينتمي الي نوعية أفلام السيرة الذاتية ويتناول الفيلم قصة بطولة الفريق أحمد بدوي أحد رموز حرب أكتوبر المجيدة.

تشرف علي الفعاليات الكاتبة /أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية .تقام الفعاليات في تمام السابعة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.