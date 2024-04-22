العتاولة ونعمة الأفوكاتو يدخلان قائمة الأعلي مشاهدة بالإمارات.. تفاصيل

تمكن مسلسل العتاولة من بطولة الفنان أحمد السقا من التواجد ضمن قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في دولة الامارات عبر منصة شاهد .

واحتل مسلسل العتاولة المركز السابع من أصل 10 مراكز للأعمال الأعلي مشاهدة في دولة الإمارات .

وتذيل القائمة مسلسل نعمة الافوكاتو ، الذي قامت ببطولته مي عمر وأحمد زاهر حيث احتل المركز العاشر .

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

وتم الاعلان عن تقديم جزء ثان منه خلال شهر رمضان القادم ، وذلك بعد النجاح الذى حققه العمل.

أما مسلسل "نعمة الأفوكاتو"فهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.