عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

القس اندريه زكي
القس اندريه زكي

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وجاء في برقية التهنئة: "باسمي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أبعث لفخامتكم والشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بالذكرى العظيمة لتحرير سيناء، الأرض الغالية على المصريين، والتي شهدت بطولات جنودنا البواسل من شهداء القوات المسلحة المصرية، لتحرير أرض الوطن العزيز على قلوبنا جميعًا".

وأرسل برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

رئيس الطائفة الإنجيلية رئيس الطائفة الانجيلية بمصر تحرير سيناء القس إندريه زكي اندريه زكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو و إل آند إم

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

رفض طعن ناقد رياضى على حكم تغريمه لاتهامه بسب وقذف مرتضى منصور

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

موضوعات متعلقة

أندريه زكي: نشكر الدولة المصرية على دعم ومساندة الطائفة الإنجيلية

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تكريم الدكتور القس يوسف بطرس بالأزبكية|صور

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 42 لتحرير سيناء

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على مدينة صور اللبنانية

ذئب بشري استدرج طف.لا وتعدي عليه وكتم أنفاسه بالشرقية| القصة الكاملة

موسكو ترد على مزاعم ألمانيا باعتقالها أفرادا يتجسسون لصالح المخابرات الروسية

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. فيديو

بعد قبول الأمم المتحدة توصيات مراجعة عملها بغزة.. الأونروا تتعهد بهذا الإجراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

عصابات الهاجاناه الص.هيونية.. كيف شكلت النواة الأولى لجيش الاحتلال الإسرائيلي؟

منتشر بين الناس.. الصحة العالمية تحذر من جائحة خطيرة بسبب فيروس متوطن

بالمايوه.. مي كساب تثير الجدل في العوامة

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ