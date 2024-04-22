حزب المؤتمر: تحرير سيناء سيظل رمزا للفخر والعزة والكرامة

هنأ اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيبقى يوما مشهودا فى عمر الوطن يجسد إرادة شعب أبى أن يعيش فى ظل الانكسار وسيظل رمزا للفخر والعزة والكرامة بقواتنا المسلحة الباسلة، التي ضرب رجالها أروع الأمثلة في البطولة لتحرير أرضنا المباركة من الاحتلال، وأعادوا سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن العظيم ووجهوا رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصري لا يقبل الهزيمة أو التفريط في حبة واحدة من أرضه.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر تحرير سيناء لم يكن مجرد فعل عسكري، بل كان رمزًا للصمود والثبات، والعزيمة الشديدة على تحقيق النصر ونحن نستذكر هذه الذكرى، لا بد لنا من تقدير الجهود الضخمة التي بذلها جميع من ساهم في هذا الإنجاز الوطني، و لنعاهد أنفسنا بمواصلة النضال من أجل بناء وطننا وتطويره في جميع المجالات .

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلي أن سيناء شهدت تنمية شاملة ومشروعات كبري غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم من خلال خطة إنشاء خدمات متكاملة انتهجتها الدولة، بالإضافة إلى حرص الدولة على استغلال كل الموارد المتاحة في سيناء ووضعها في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار بما يعود بالنفع على مصر واقتصادها القومي.

ولفت الي أنه على مدار 10 سنوات نجحت الدولة في استعادة سيناء من براثن الإرهاب، ولم تدخر الدولة جهدا في حربها للقضاء على الإرهاب، وإعادة تعميرها من جديد، وخصصت الدولة ميزانية كبرى من أجل إعادة الإعمار، وبالفعل نجحت في عودة سيناء بثوب جديد، وهو نموذج حقيقي يكشف عن إرادة الوطن في التعمير بعد حرب دامية قادتها مصر لاقتلاع جذور الإرهاب.