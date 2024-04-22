بيان عاجل من حماس ردا على اتهامات بلينكن بعرقلة المفاوضات بشأن غزة

أدانت حركة حماس، اليوم الإثنين، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومحاولته تحميل الحركة مسؤولية تعطيل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس في بيان لها عبر قناتها على تليجران، إن تصريحات بلينكن لا تمت للواقع بصلة، وهي تتناقض مع الحقيقة التي تؤكد أن حماس قدمت مرونة أكثر من مرة، لتسهيل التوصل لاتفاق يوقف حرب الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني، وكانت تصطدم بتعنت ومماطلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، الذين يضعون العراقيل والعقبات أمام الاتفاق، ويسعون لإطالة أمد الحرب في غزة، وأن قضية أسرى الاحتلال الإسرائيلي ليست ضمن أولوياتهم.

وأضافت حماس أن مطالب الحركة والمقاومة واضحة منذ اليوم الأول، وهي نفسها التي قدمتها خلال شهر مارس الماضي، وكانت موضع ترحيب من كل الأطراف والوسطاء، وهي تمثل الموقف الوطني للشعب الفلسطيني ومصالحه بضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم في كل مناطق القطاع وتكثيف الإغاثة والبدء بالإعمار في القطاع.

وأشارت الحركة إلى أن الدور الأمريكي الشريك الكامل في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، والذي يواصل دعم الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح والذخائر والغطاء السياسي، يكمل دوره العدائي ضد الفلسطينيين باتهامات باطلة لحماس.