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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى للمصريين: انتظروا أخبارا سعيدة.. طلب عاجل من شعبة الدخان.. سرقة أبواب مقبرة الأبنودي| توك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

تحرير سيناء| أحمد موسى للمصريين: انتظروا أخبارا سعيدة يوم الأربعاء
استعرض الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الاثنين، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تابع فيه الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروع قطاع النقل.  

 

 

وجه رسالة للمواطنين.. عمرو أديب يحضر عينات من الخبز معلنا أسعاره
قال الإعلامي عمرو أديب، إن اليوم بداية تطبيق الأوزان وتسعير الخبز السياحي، مشيرا: “نعلم أن هناك أكثر من 70 مليون مواطن يستهلكون خبز التموين وهو أبو 5 صاغ.. ويجب أن أكون صادقا معكم أن الدولة قد رخصت الدقيق واتفقت مع المسئولين على المخابز السياحية والحرة على عمل هذا الخبز بهذا الوزن والسعر”.

 

تسهيلا على المواطنين.. استقبال طلبات تصالح مخالفات البناء خلال تطبيق جديد|تفاصيل
أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على تقديم برنامج محمول لمساعدة من خالف قانون البناء بهذا البرنامج بحيث يكون قادر هذا البرنامج من خلال انزله على الهواتف المحمولة بمساعدة المخالفين طبقًا للقانون وضبط وتقنين وضع المخالفات.

 

بعد زيادة أسعار السجائر.. طلب عاجل من شعبة الدخان.. فيديو
تحدث إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق.

 


سفير مصر الأسبق في تل أبيب: الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون أكثر تطرفا
قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ اليمين المتطرف الإسرائيلي، سابق على إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن والد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي كان يمينيا متطرفا.


سرقة أبواب مقبرة الأبنودي| أرملة الشاعر الراحل: شيدنا حائطا.. والمنطقة تحتاج لإنارة
علقت نهال كمال، أرملة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، على واقعة سرقة الأبواب الحديدية لمقبرة عبد الرحمن الأبنودي، من مقابر عائلته بالضبعية.

 

وفاء عامر تكشف حقيقة غرور أحمد العوضي.. فيديو
كشفت الفنانة وفاء عامر، حقيقة غرور الفنان أحمد العوضي.

وقالت الفنانة وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "أحمد العوضي ابن بلد ومن حي شعبي زينا، ومتواضع جدا".

 


جراح فلسطيني: انتخابي رئيسا لجامعة "جلاسكو" يعكس تفهم الجيل الجديد لقضيتنا
علق الدكتور غسان أبو سته، الطبيب الفلسطيني الشهير و رئيس جامعة غلاسكو البريطانية، على كلمته  التي ألقاها اثناء مراسم تنصيبه بعد إنتخابه رئيساً لجامعة غلاسكو البريطانية العريقة، قائلاً : " هذا الانتخاب بنسبة 80%  خاصة مع شرائح عمرية من الشباب يعكس تغيير جذرياً في تفهمهم ونظرتهم للقضية الفلسطينية   حيث أنه تلك الفئة العمرية لا تأخذ أخبارها  من  القنوات الفضائية المنحازة لكن من منصات التواصل الاجتماعي " إكس " و" فيسبوك  و" إنستجرام ".

 

الدفاع المدني في غـزة: واقع القطاع مأساوي| فيديو
قال  الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة إنه تم انتشال أكثر من 150 شهيدا ونحو 500 مفقود بمجزرة خان يونس بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

أحمد موسى الرئيس السيسي اتحاد الغرف التجارية الإعلامي عمرو أديب الإعلامي أحمد موسى اتحاد الغرف التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية

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