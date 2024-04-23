الأمم المتحدة تعلق على اكتشاف مقابر جماعية بمجمع ناصر في غزة

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بالعثور على مقبرة جماعية في قطاع غزة، ودعت إلى إجراء تحقيق موثوق في موقع الحادث، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

وصرح جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان، بارتفاع عدد الجثث المكتشفة إلى 283 في مقبرة جماعية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ويأتي هذا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذا الموقع عقب سلسلة انتهاكات واسعة، وفقًا للتقارير الفلسطينية.

وفي مؤتمر صحفي، أشار متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل في جميع مواقع المقبرة بطريقة موثوقة ومستقلة، ردًا على سؤال حول اكتشاف ما لا يقل عن 283 جثة.

وأشار دوجاريك إلى ضرورة وقف إطلاق النار «لإنهاء هذا الصراع» في قطاع غزة.

وأكد المسؤول الأممي أهمية تمكين العاملين في المجال الإنساني من زيادة وصولهم إلى غزة، وضرورة حماية المستشفيات، والإفراج عن المحتجزين.

وجد المسؤول أن التقارير حول اكتشاف مقبرة جماعية في قطاع غزة مثيرة للقلق بشدة.

يُرجح أن مصير نحو 2000 مواطن كانوا في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، عند اقتحامه من قوات الاحتلال الإسرائيلية في فبرايرما زال غير معروف.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى34151 شهيدا، و77084 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي