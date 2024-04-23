أمير هشام يكشف حالة محمد عواد من المشاركة في مباراة دريمز الغاني

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توجه بعد مواجهة دريمز الغاني بالكونفدرالية، إلى أحد المستشفيات لإجراء أشعة على الظهر.





وتابع هشام خلال برنامجه: "محمد عواد يتمسك بالمشاركة ضد دريمز الغاني في مباراة الإياب، ويؤكد جاهزيته التامة للتواجد، بالإضافة إلى جاهزية محمد صبحي من الناحية الطبية".





وأضاف أمير هشام: "البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، طلب تقريرا عن ملعب مباراة الإياب حيث يسعى لخوض 3 تدريبات على الأقل عليه قبل اللقاء المرتقب".