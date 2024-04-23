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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرض برنامج الليلة دوب لـ حسن الرداد .. غدًا

حسن الرداد
حسن الرداد

تنطلق غدًا ، الأربعاء ، اولي حلقات برنامج الليلة دوب ، من تقديم الفنان حسن الرداد ، والمذاع عبر قناة mbc العامة . 

قُدم البرنامج في نسخ عدة وتمتلك حقوقه شبكة NBC العالمية ويوزّع حول العالم من خلال استديوهات UNIVERSAL الدولية. وقد حقق البرنامج نجاحاً كبيراً عند عرضه في أميركا، فرنسا، بريطانيا، اسبانيا، مانغوليا، هولندا، وألمانيا. وهو يشكّل مساحة للقاء نجوم من العالم العربي في رحلة تنافس غنائية فيها الكثير من المرح وتحديات تختبر معلوماتهم الموسيقية، وسرعة بديهتهم وتبرز مواهبهم الفنية. وسيكون الفائز في ختام كل حلقة، الفريق الذي اجتاز التحديات جامعاً أكبر عدد من النقاط.

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تنطلق الحلقة مع فريقين يتألف كل منهما من نجمين يتعاونان للفوز في التحديات، وتشهد كل منها أربعة تحديات، ويتغير التحديان الأول والثاني بين حلقة وأخرى، على أن تختبر هذه التحديات معلومات النجوم وذاكرتهم الفنية، وقدرتهم على إيصال أفكارهم تحت ضغط وقت محدود للإجابة.

وتضم الحلقات تحد ثابت هو "كاراوكي مش أوكي"، يتنافس فيه النجوم من خلال أدوار فنية يختارها لهم الحظ. أما التحدي الأخير "غني أو تتغسل"، فهو اختبار قدرة النجوم على أداء أشهر الأغنيات. ويتشارك صوت غامض مع النجم حسن الرداد في فقرتي البرنامج الثابتتين ويساهم في الحكم على مواهب النجوم وأدائهم الفني.

 

النجم حسن الرداد الفنان حسن الرداد فيلم شقو هشام ماجد عمرو يوسف الليله دوب

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