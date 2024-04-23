لتحسين انتاجية القمح..تكريم طلاب"مدرسة خزام الثانوية الزراعية"بقنا لإحرازهم مركز أول جمهورية

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، 16 طالب و10 مدرسين بمدرسة خزام الثانوية الزراعية، المشاركين بمشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصرى، لحصولهم علي المركز الأول على مستوي الجمهورية في تحسين إنتاجية محصول القمح.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمهندس محمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة، وحسن محمد القط، وكيل وزارة التموين، والدكتور قدرى الشعينى، رئيس مركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن مدرسة خزام الثانوية الزراعية التابعة لإدارة قوص التعليمية حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحسين إنتاج محصول القمح من 15 أردب إلى 30 أردب للفدان بأسلوب الزراعة الذكية، وذلك في إطار المشروع الذي تشرف علية الإدارة العامة للتعليم الزراعي بوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري والممول من هيئة المعونة الأمريكية.

وأضاف الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأنه نتيجة لذلك فقد وقع الاختيار على مدرسة خزام الثانوية الزراعية لإقامة محطة خدمات زراعية عملاقة بحجم استثمارات 70 مليون جنية لخدمة المجتمع المحلي الزراعي المحيط بقرى مركز قوص علي مساحة 50 ألف فدان كمرحلة أولى، علي أن تقدم هذه المحطة خدماتها لجميع المزارعين بأسعار مخفضة بنسبة 50% مقارنة للأسعار الخارجية.

وأشار السيد، إلى أن هذه المحطة ستشمل المعدات الكبرى للزراعة الذكية مثل الستارات الكبرى، والجرارات الزراعية الضخمة، ومقاطير النقل، ومواتير الرش، وكمبيين الحصد والفصل.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن المشروع يحرص على تطوير منظومة زراعة القمح بالريف المصري عن طريق تنفيذ نماذج مدارس حقلية بما يتناسب مع طرق الزراعة والري الحديثة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، وتنمية قدرات طلاب التعليم الفني الزراعي وذويهم من مزارعي القمح وتأهيلهم لهذا الغرض.

وأكد السيد، أن زراعة الحقول الارشادية لمحصول القمح هي جزء من اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم الفنى، الإدارة العامة للتعليم الفني الزراعي - مع "الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وجاءت المرحلة الأولى بالتنفيذ في أربع حقول إرشادية بمدارس الصعيد وهم: مدرسة طهطا الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج، ومدرسة خزام الثانوية الزراعية بمحافظة قنا، والمدرسة الثانوية الزراعية بإسنا بمحافظة الأقصر، والمدرسة الثانوية الزراعية بكوم امبو بمحافظة أسوان.



