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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إرشادات هامة للتعامل مع البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2024

عاصم حجازي
عاصم حجازي

قدم الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي ، وأستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، إرشادات هامة لطلاب الثانوية العامة بشأن الطريقة الصحيحة للتعامل مع “البابل شيت” في امتحانات الثانوية العامة 2024 .

وقال الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي في تصريحات له عبر جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب، في البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، على الطالب أن يقوم بتظليل الدوائر التي تدل على رقم الجلوس الخاص به بدقة ، ليتمكن جهاز التصحيح الإلكتروني من قراءته بشكل صحيح  ووضع الدرجة الخاصة به أمام رقم الجلوس في ملف إكسيل 

وأضاف الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي : للطالب الحق في أن يؤدي كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2024 في نموذج مختلف في كل مرة ، ولا خوف من ذلك على الإطلاق ، لأن الكنترول وظيفته تجميع البابل شيت الخاص بكل نموذج بشكل منفرد ، بصرف النظر عن أرقام الجلوس ، ويتم تصحيح كل نموذج وفقا لمفتاح التصحيح الخاص به ويتم استخراج النتيجة في صورة ملف إكسيل به رقم الجلوس ودرجات الطالب.

كما شدد الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي ، على طلاب الثانوية العامة بضرورة الحرص على استخدام مسطرة معتمة أثناء التظليل في البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، حتى لا يتم تبديل مكان الإجابة ، وألا يقم الطالب بالشطب  إلا في الضرورة القصوى ، وإذا اضطر الطالب للشطب عليه أن يقم بوضع علامة خطأ على الاختيار الخاطىء مع العلم أن هذه الورقة يجب أن تصحح يدويا.

ونصح الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي ، الطلاب عند الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024 ، بألا يقوموا بإفساد الورقة بطيها أو تلويثها بأي طريقة كانت ، مع التأكيد على ضرورة تظليل الدائرة الخاصة بالاجابة تظليلا كاملا .

وقال الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي : يمكن استخدام قلم رصاص خفيف في البداية وعند التأكد من الإجابة يقوم الطالب بتظليل الورقة بالقلم الجاف.

كما أكد الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي ، على ضرورة الإلتزام بالأماكن المخصصة لكتابة البيانات وأماكن حل الأسئلة المقالية بدون الخروج عنها حتى لا تتلف ورقة البابل شيت.

وقال الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي : إذا وجد الطالب في منطقة دوائر الاجابات في البابل شيت  أي أختام أو تلوث  أو تلف عليه فوراً أن يطلب من الملاحظين تبديل الورقة.

البابل شيت عاصم حجازي الخبير التربوي الثانوية العامة امتحانات

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