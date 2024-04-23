إرشادات هامة للتعامل مع البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2024

قدم الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي ، وأستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، إرشادات هامة لطلاب الثانوية العامة بشأن الطريقة الصحيحة للتعامل مع “البابل شيت” في امتحانات الثانوية العامة 2024 .

وقال الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي في تصريحات له عبر جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب، في البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، على الطالب أن يقوم بتظليل الدوائر التي تدل على رقم الجلوس الخاص به بدقة ، ليتمكن جهاز التصحيح الإلكتروني من قراءته بشكل صحيح ووضع الدرجة الخاصة به أمام رقم الجلوس في ملف إكسيل

وأضاف الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي : للطالب الحق في أن يؤدي كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2024 في نموذج مختلف في كل مرة ، ولا خوف من ذلك على الإطلاق ، لأن الكنترول وظيفته تجميع البابل شيت الخاص بكل نموذج بشكل منفرد ، بصرف النظر عن أرقام الجلوس ، ويتم تصحيح كل نموذج وفقا لمفتاح التصحيح الخاص به ويتم استخراج النتيجة في صورة ملف إكسيل به رقم الجلوس ودرجات الطالب.

كما شدد الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي ، على طلاب الثانوية العامة بضرورة الحرص على استخدام مسطرة معتمة أثناء التظليل في البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، حتى لا يتم تبديل مكان الإجابة ، وألا يقم الطالب بالشطب إلا في الضرورة القصوى ، وإذا اضطر الطالب للشطب عليه أن يقم بوضع علامة خطأ على الاختيار الخاطىء مع العلم أن هذه الورقة يجب أن تصحح يدويا.

ونصح الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي ، الطلاب عند الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024 ، بألا يقوموا بإفساد الورقة بطيها أو تلويثها بأي طريقة كانت ، مع التأكيد على ضرورة تظليل الدائرة الخاصة بالاجابة تظليلا كاملا .

وقال الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي : يمكن استخدام قلم رصاص خفيف في البداية وعند التأكد من الإجابة يقوم الطالب بتظليل الورقة بالقلم الجاف.

كما أكد الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي ، على ضرورة الإلتزام بالأماكن المخصصة لكتابة البيانات وأماكن حل الأسئلة المقالية بدون الخروج عنها حتى لا تتلف ورقة البابل شيت.

وقال الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي : إذا وجد الطالب في منطقة دوائر الاجابات في البابل شيت أي أختام أو تلوث أو تلف عليه فوراً أن يطلب من الملاحظين تبديل الورقة.