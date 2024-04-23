هل خرجت كل البضائع من المواني؟.. متحدث الوزراء يفجر مفاجأة

رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال بشأن الافراجات الجمركية، "هل كل البضايع خرجت من المواني؟".

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، إنه بالفعل، واليوم الثلاثاء، اجتمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مع رئيس مصلحة الجمارك ووزير التجارة والصناعة لاستعراض حجم الافراجات الجمركية.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم الإفراج عن أكثر من 8 مليار دولار بضائع، لافتا الى انه هذا الأمر ينعكس ايجابيا في زيادة المعروض في الأسواق المحلية المصرية.

