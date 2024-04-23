عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل خرجت كل البضائع من المواني؟.. متحدث الوزراء يفجر مفاجأة

الموانيء
الموانيء

رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال بشأن الافراجات الجمركية، "هل كل البضايع خرجت من المواني؟".

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، إنه بالفعل، واليوم الثلاثاء، اجتمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مع رئيس مصلحة الجمارك ووزير التجارة والصناعة لاستعراض حجم الافراجات الجمركية.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم الإفراج عن أكثر من 8 مليار دولار بضائع، لافتا الى انه هذا الأمر ينعكس ايجابيا في زيادة المعروض في الأسواق المحلية المصرية.
 

الوزراء الإفراجات الجمركية التجارة والصناعة المتحدث باسم مجلس الوزراء رئيس مصلحة الجمارك رئيس الوزراء مصلحة الجمارك وزير التجارة وزير التجارة والصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن 3 قرارات في الموازنة الجديدة

موضوعات متعلقة

متحدث الوزراء يحذر التجار من عدم إنهاء إجراءات الإفراجات الجمركية.. فيديو

ترشيحاتنا

وفاة حفيد الداعية السلفي مصطفى العدوي إثر وقوعه في النهر

وصل لـ80 جنيها.. مفاجأة بشأن تطورات مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد |فيديو

"إحنا في مقاطعة"| أزمة بسبب ظهور شعار النادي الأهلي في إعلان.. وانقسام بين الجماهير

جيش الاحتلال يعلن مقـ تل رائد احتياط في معارك شمال قطاع غزة

هل خرجت كل البضائع من المواني؟.. متحدث الوزراء يفجر مفاجأة

صرخت محدش نجدها.. كاميرات مراقبة تكشف لحظة اختطاف أمريكية.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحلاقة على الزيرو.. ابنة شقيقة الهام شاهين تثير الجدل بظهور لافت

في هذه الحالات طفلك أكثر عرضة لمتلازمة وفاة الرضع.. تعرفوا عليها

يد تبني ويد تحمل السلاح ..القوات المسلحة تحقق حلم التنمية لأهالي سيناء

احذر.. الإفراط في تناول المسكنات يسبب مشاكل صحية خطيرة

فيديو

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ