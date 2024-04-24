مصرع شخصين .. تحطم طائرة شحن نادرة النوع في أمريكا

أعلنت السلطات الأمريكية أن طائرة شحن تحطمت في ولاية آلاسكا الواقعة في أقصى الشمال الأمريكي، وعلى متنها شخصان يرجح أنهما لقيا مصرعهما في الحادث.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت شرطة الولاية إنّ الطائرة من نوع "دوجلاس دي سي-4" أقلعت قبيل الساعة العاشرة صباحا وتحطمت بعد لحظات فقط من إقلاعها قرب نهر تانانا.

من جانبها، قالت إدارة السلامة العامة في ولاية آلاسكا إن "الطائرة سقطت على تلة شديدة الانحدار على ضفة النهر حيث اشتعلت فيها النيران".

وأضافت: "لم يتمّ العثور على ناجين"، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل شخصين يرجح أنهما لقيا مصرعهما في الحادث.

ونشرت السلطات صورًا للحادث ظهرت فيه أشجار تحترق على حافة نهر يغطيه الجليد وبالكاد يمكن رؤية حطام الطائرة.

وقالت هيئة الطيران الفيدرالية إنّها ستشارك في التحقيق في الحادث، لافتة إلى أن "إدارة الطيران الفدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيجريان تحقيقاً" في الحادث.

وتعد الطائرة المنكوبة من الطائرات القليلة المتبقية في العالم من هذا الطراز، وقد تحطّمت بُعيد لحظات من إقلاعها من مطار فيربانكس الدولي الواقع في وسط الولاية الشاسعة.