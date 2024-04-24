طلب إحاطة لتعويض العاملين بالنقل العام عن عملهم خلال الإجازات والعطلات الرسمية

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لتعويض جميع العاملين بهيئتي النقل العام بمحافظات القاهرة والإسكندرية وغيرهما من المحافظات الأخرى الذين يعملون أيام العطل الرسمية مثل يومى الجمعة والسبت، مثلما يحدث مع العاملين بمرفق الإسعاف وأطباء الطورائ بجميع قطاعات وزارة الصحة والسكان.

وقال "قاسم"، فى بيان صحفى له، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وافق للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على استثناء العاملين بمرفق الإسعاف وأطباء الطوارئ، مطالباً الحكومة بمساواة العاملين بهيئات النقل العام بهم نظراً لأنهم يعملون فى أيام العطلات والإجازات الرسمية.

وشدد على ضرورة قيام الحكومة بإعداد دراسة تشمل جميع حالات العاملين بمختلف مؤسسات الدولة الذين يعملون خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتعويضهم ومساواتهم بالعاملين بالإسعاف وهيئات الطوارئ التابعة لوزارة الصحة والسكان.

كما طالب قاسم، المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واستدعاء وزيرى المالية والتنمية المحلية للرد عليه.