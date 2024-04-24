عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يناقش الطلبات المقدمة من المواطنين والعلامات التجارية لتأجير البارتشينات الحضارية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأجتماع الدوري لمجلس إدارة تنظيم العمل بمشروع تسويق الاكشاك التجارية مع رؤساء الأحياء لمناقشة الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد بشأن تأجير الاكشاك والبارتشينات الحضارية  المتاحة اوالجاري تنفيذها  أسفل المحاور المرورية الجديدة وبالاماكن الغير مستغلة كمتنفس حضاري للمواطنين  .


ناقش اللواء أحمد راشد خلال الاجتماع  عدد من الطلبات المقدمة والمواقع المقترحة لتطويرها وإقامة أكشاك حضارية بها بما يتناسب مع التصور والرؤية الحضارية التي وضعتها المحافظة ومنها مناقشة  عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين والتي منها تطوير بعض المسطحات الخضراء والحدائق بحي الدقي كمرحلة أولي .


كما حرص المحافظ علي متابعة ما انتهي اليه توصيات مجلس الإدارة السابق للوقوف علي ما تم تنفيذه مع التأكيد علي استخدام الطاقة النظيفة في مشاريع التيك اواي والوجبات السريعة .


ووجه اللواء أحمد راشد بضرورة طرح عدداً من ساحات الانتظار لتعظيم موارد المحافظة لاستغلالها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين . 


وشدد محافظ الجيزة خلال لقاءه مع رؤساء الأحياء بالتنبيه علي المستأجرين بضرورة الإلتزام بالمساحات المخصصة لهم وفي حالة عدم الإلتزام سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .


كما وجه محافظ الجيزة بتقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للملتزمين مما يسهم في اقامة مشروعات جديدة تسهم في توفير فرص عمل للشباب تعود بالنفع على المحافظة مشدداً علي سرعة الانتهاء من توصيل المرافق في خلال فترة زمنية أسبوعين  .


ووجه محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بتكثيف الحملات علي مركبات التوكتوك المخالفة وعدم السماح لها بالسير عكس الاتجاه وعدم إعاقة الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية. 


جاء ذلك بحضور ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد والمستشار القانوني للمحافظة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومدير ادارة التسويق ورؤساء الأحياء ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

رغم إصابته بالصليبي.. احتفال خاص بـ «محمد شكري» في الأهلي

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

موضوعات متعلقة

قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة بسبب كسر بالخط الرئيسي بكرداسة

محافظة الجيزة تزيل التعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر

محافظة الجيزة تزيل سوق عشوائي للباعة مقام بنهر الطريق في كفر طهرمس

نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات الاحتفال بالذكرى 18 لافتتاح متحف إيمحتب بسقارة

محافظ الجيزة: إنشاء قسم " الحفاظ على التراث " بالإدارة العامة للسياحة

تعليم الجيزة يفتتح معرض لمحات للطلاب المبدعين بدار الأوبرا المصرية |شاهد

استجابة للمواطنين.. رفع إشغالات وتعديات المحال على الطريق العام في البحيرة

محافظ الجيزة يُجازي نواب رئيس أوسيم ومديري الإشغالات والتنظيم وحماية الأراضي

ترشيحاتنا

للمرة الثانية.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الصين |تفاصيل الزيارة

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

7 أيام خلال 12 يومًا.. تفاصيل أطول إجازة للعاملين بالقطاع العام والخاص

استعد لتقديم ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

عايز ابعد عن الناس.. رسالة مثيرة لـ محمود كهربا بأحدث ظهور

مسئول روسي يعلن: روسيا تدرس إنشاء موانئ في مصر ودول أخرى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولة أحمد فهمى.. السقا مفاجأة فيلم عصابة المكس

هشام ماجد يكشف تفاصيل جديدة حول فيلمه فاصل من اللحظات اللذيذة

%70| مفاجأة في أسعار السمك اليوم بعد 4 أيام من حملة "خليه يعفن"

هبوط متواصل| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. وهذه التسعيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

فيديو

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ