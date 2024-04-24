تصريح مفاجئ| طبيبة تؤكد خطورة الخضراوات على هؤلاء المرضى.. أبرزها الجرجير

تُعرف الخضراوات بفوائدها العديدة التي تدفع جميع الأطباء وخبراء التغذية إلى تحفيز تضمينها بالوجبات الغذائية للاستفادة من عناصرها وفيتاميناتها الجمة.

كما تحتوي الخضراوات المختلفة على كمية كبيرة من الماء تساهم في ترطيب البشرة، إلى جانب العديد من المواد الغذائية التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والجلطات والعديد من أنواع السرطانات.

لكن في تصريح مفاجئ للدكتورة منال المصري، أستاذ أمراض الباطنة والسكر وعميد طب قصر العيني سابقًا، أكدت خطورة الخضراوات على بعض المرضى.

فيتامين ك

وقالت “المصري”، في تصريحات متلفزة، إنه رغم فوائد الخضراوات العديدة، إلا أنها تكون مضرة لعدد من المرضى لأنها تحتوى على فيتامين "ك" الذي يساهم في إحداث تجلط للدم ويؤثر سلبًا على من يتناولون أدوية السيولة.

وأضافت أن الخضراوات كالخس والجرجير والفلفل الأخضر تؤثر سلبًا على أدوية سيولة الدم لأنها تقلل من فاعليتها، ونصحت بتقليل أو تجنب تناول الخضراوات أثناء تناول أدوية السيولة.

وأوضحت أستاذ أمراض الباطنة والسكر أن الإفراط أيضًا في تناول الشاي الأخضر يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية في الكبد عن طريق رفع وظائفه، مشيرة إلى أن النباتات المنشرة في المناطق الريفية أيضًا مثل الجعضيض تؤدي لمشكلات في الكبد تصل إلى التليف الكبدي إذا تم تناولها بكثرة.

5 أضرار

وفي السياق، ذكر موقع "Everydayhealth" خمسة أضرار غير متوقعة لتناول الخضراوات، من بينها زيادة الصوديوم بالجسم في حالة تناول الخضراوات المعلبة التي تحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم.

هذا إلى جانب تغيير رائحة البول بسبب وجود مواد كيميائية وأصباغ في بعض الخضراوات كالبنجر مثل البيتاسيانين وحمض الهليون.

بالإضافة إلى المعاناة من الانتفاخ والغازات من بعض الخضراوات كالقرنبيط والبروكلي والكرنب بسبب احتوائها على مركبات مسببة للغازات تسمى الجلوكوزينات.

كما أكد الموقع أيضًا أن الخضراوات قد تسبب التهابًا في الأمعاء عن طريق إحداث التهاب القولون التقرحي أو نوبات داء كرون التي تؤدي إلى التهاب الأمعاء، فضلًا عن أن الإفراط في تناول الخضراوات يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة مثل الثوم والبصل والطماطم والفلفل الحار.