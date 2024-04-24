عيد الربيع .. هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا في الأوبرا

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد إحتفالية غنائية للنجم هانى شاكر بمناسبة عيد الربيع وبصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمى وذلك في الثامنة مساء الاثنين 29 ابريل على المسرح الكبير .

اعد هانى شاكر برنامجا ثريا ومنوعا ووعد جمهور الأوبرا بتقديم عدد من المفاجآت الفنية هذا الى جانب نخبة من أعماله الشهيرة منها ماتهدديش ، لسه بتسألى ، دعوة فرح ،علي الضحكاية الى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية منها موعود ، حبك نار وغيرها .

جدير بالذكر انه بمناسبة عيد الربيع تقيم الأوبرا عددا من الاحتفالات المتنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وطرح أمير الغناء العربي هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "انسى اللي خان"، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، وظهر فيها بلوك مختلف جدا خطف أنظار جميع رواد السوشيال ميديا.

"انسى اللي خان" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وتوزيع رقمي فيكتوري لينك، وظهر فيها أمير الغناء العربي باستايل ولوك مختلف جدا خطف أنظار جمهوره ومحبيه على السوشيال ميديا.