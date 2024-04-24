بيان مهم من الخارجية القطرية بشأن الأونروا



أعربت دولة قطر عن ترحيبها بما تضمنه تقرير لجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة من إنصاف لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا بعد الادعاءات التي طالت عملها في قطاع غزة.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن تشكيل لجنة المراجعة المستقلة مثل في حد ذاته عملا مؤسسيا شفافا ذا مصداقية، في مواجهة الاتهامات السابقة، وشددت في هذا السياق على ضرورة سيادة نهج التحقيق والتقصي والاستقلالية في المسائل الخلافية كافة، تجنبا لإصدار أحكام متسرعة يتحمل تبعاتها الأبرياء.

ونوهت الوزارة إلى أن دولة قطر قدمت مؤخرا دعما إضافيا لوكالة الأونروا بمبلغ 25 مليون دولار.

كما أعربت في هذا الصدد عن ارتياحها البالغ لإعلان عدد من المانحين استئناف دعمهم للوكالة بما يعزز دورها المحوري الذي لا غنى عنه في مساعدة ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

وجددت وزارة الخارجية دعم دولة قطر الكامل لوكالة الأونروا انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية