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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام لحوم فاسدة وغير صالحة فى حملة مكبرة بمركز بالدقهلية .. صور

حملة تمونية
حملة تمونية

شن مجلس مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية برئاسة سيد النخيلى رئيس مركز ومدينة طلخا عدة حملات لضرورة مراقبة الأسواق والوقوف على مدى جودة المنتجات المقدمة للمواطنين بصفة مستمرة حبث تم التنسيق بين رئاسة مركز ومدينة طلخا والإدارة الصحية بطلخا والتموين والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء واللجان الخماسية والحملات التموينية تستمر فى جهودها لمراقبة الاسعار والمنتجات داخل مركز طلخا. 

 
تم المرور علي 6 منشأت في نطاق مدينة طلخا حيث أسفرت عن اعدام 48 كيلو ( كبده مجمده +سجق +جبن + زبادى + لانشون )  غير صالح للإستهلاك الآدمي، كما تم اعدام 15 لتر زيت للتغير ف الخواص الطبيعيه وتم تحرير  2 محضر لعدم حمل شهادة صحيه ،كما تم تحرير  محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحيه تحت إشراف لجنة مشكلة من دكتور اسامه اسماعيل نائب رئيس المركز ، الدسوقي حماد نائب رئيس المركز   سهام صلاح نائب رئيس المركز د كتور سماء عبد الكريم طوسون الطب البيطري ، دكتور ولاء ابراهيم هيئة سلامة الغذاء، دكتور نورين محمود هيئة سلامة الغذاء واميره عبد الجواد مدير التنمية الاقتصادية.
 

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الاداره الصحيه التنمية الاقتصادية جودة المنتجات هيئة سلامة الغذاء تنمية الاقتصاد حملات التموين رئيس مركز ومدينة غير صالح للإستهلاك الأدمي محافظة الدقهلية مراقبة الأسعار

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