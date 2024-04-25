وفر باقة موبايلك.. استمتع بخرائط Google بدون إنترنت!

تقدم Google ميزة رائعة لمستخدمي خرائط Google تسمح لهم بتحميل الخرائط والتنقل فيها حتى بدون اتصال بالإنترنت.
كيف يعمل ذلك؟
قم بتحميل الخرائط مسبقًا:
- افتح تطبيق خرائط Google على هاتفك الذكي.
- ابحث عن الموقع الذي تريد تحميله.
- اضغط على اسم الموقع.
- اضغط على "تحميل".
- حدد مستوى التكبير الذي تريده.
- اضغط على "تحميل".
استخدم الخرائط دون اتصال:
- افتح تطبيق خرائط Google على هاتفك الذكي.
- تأكد من أنك غير متصل بالإنترنت.
- ابحث عن الموقع الذي قمت بتحميله مسبقًا.
- ستتمكن من رؤية الخريطة والتنقل فيها، بما في ذلك:
- العثور على الاتجاهات:
- اختر وجهتك.
- حدد "القيادة" أو "المشي" أو "الدراجة".
- ستتمكن من رؤية اتجاهات خطوة بخطوة حتى بدون اتصال بالإنترنت.
- عرض المعالم:
- ابحث عن معالم مثل المطاعم أو المتاجر.
- اضغط على المعلم لمعرفة المزيد من المعلومات، مثل العنوان و ساعات العمل.
- الحصول على معلومات المرور:
- إذا تم تحميل معلومات المرور مسبقًا، فستتمكن من رؤية حركة المرور في الوقت الفعلي، حتى بدون اتصال بالإنترنت.
- العثور على الاتجاهات:
ميزات استخدام خرائط Google بدون اتصال:
- وفر بيانات الهاتف:
- هذه الميزة مثالية إذا كنت تسافر إلى بلد أجنبي أو إذا كان لديك خطة بيانات محدودة.
- استمر في التنقل حتى في المناطق النائية:
- إذا كنت تسافر في منطقة بها تغطية إنترنت ضعيفة أو معدومة، فلا داعي للقلق بشأن فقدان طريقك.
- استخدم خرائط Google حتى في حالات الطوارئ:
- إذا انقطعت الكهرباء أو انقطع اتصالك بالإنترنت، فلا يزال بإمكانك استخدام خرائط Google للتنقل.
نصائح لتحسين تجربة خرائط Google بدون اتصال:
- قم بتحميل الخرائط التي ستحتاجها مسبقًا.
- قم بتحميل معلومات المرور مسبقًا.
- تأكد من أن هاتفك الذكي مشحون بالكامل.
- استخدم وضع توفير الطاقة.
مع ميزة خرائط Google بدون اتصال، يمكنك الاستمتاع بتجربة ملاحة غنية بالمعلومات حتى بدون اتصال بالإنترنت.
جربها اليوم!