بمكونات سهلة في مطبخك.. طريقة عمل كيك الجزر

نقدم لك وصفة سهلة لعمل كيك الجزر في مطبخك، للشيف مني بهاء هنا المكونات التي ستحتاجها كما أنها تتميز بفوائد ذات قيمة عالية:

مكونات كيكة الجزر

2 كوب جزر مبشورة

1 ونصف كوب سكر

3/4 كوب زيت نباتي

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب طحين متعدد الاستعمالات

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/2 ملعقة صغيرة صودا الخبز

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/4 ملعقة صغيرة هيل مطحون

1/4 ملعقة صغيرة مسحوق جوزة الطيب

1/2 كوب جوز مبشور (اختياري)

1/2 كوب جوز الهند المبشور (اختياري)

طريقة عمل كيكة الجزر



والآن يمكنك اتباع الخطوات التالية لتحضير الكيك:

سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وضع ورقة زبدة في قاع صينية الخبز.

في وعاء كبير، امزج الجزر المبشورة، السكر، الزيت، البيض والفانيليا. يمكنك استخدام ملعقة خشبية أو مضرب يدوي للمساعدة في الخلط.

أضف الطحين، بيكنج باودر، صودا الخبز، الملح، القرفة، الهيل، ومسحوق جوزة الطيب إلى الخليط واخلطهم معًا حتى يتجانسوا، إذا رغبت في إضافة الجوز المبشور أو جوز الهند، يمكنك إضافتهم الآن وخلطهم مع العجينة.

صب العجينة في صينية الخبز المحضّرة واملأها بالعجينة حوالي ثلثي الصينية.

ضع صينية الخبز في الفرن المُسخن مسبقًا واتركها تخبز لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة. قم بفحص الكيك بواسطة عود الأسنان، إذا خرج نظيفًا بدون بقايا عجينة، فهذا يعني أن الكيك جاهز.

اسحب صينية الخبز من الفرن واترك الكيك يبرد في الصينية لبضع دقائق، ثم قم بنقله إلى رف تبريد ليبرد تمامًا.

بعد أن يبرد الكيك تمامًا، يمكنك تزيينه بالجليد أو السكر المسحوق حسب الرغبة، الآن يمكنك قطع الكيك وتناوله بمفردك أو مع العائلة والأصدقاء. استمتع بكيك الجزر اللذيذ.