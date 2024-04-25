عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بمكونات سهلة في مطبخك.. طريقة عمل كيك الجزر

طريقة عمل كيكة الجزر
طريقة عمل كيكة الجزر

نقدم لك وصفة سهلة لعمل كيك الجزر في مطبخك، للشيف مني بهاء هنا المكونات التي ستحتاجها كما أنها تتميز بفوائد ذات قيمة عالية:

سر مكعبات الشاي.. حيل سهلة قبل المكياج لضمان ثباته في الحر

مع تقلب الطقس.. حيل للمساعدة على تهوية المنزل بدون تكييف

مكونات كيكة الجزر

2 كوب جزر مبشورة
1 ونصف كوب سكر
3/4 كوب زيت نباتي
3 بيضات
1 ملعقة صغيرة فانيليا
2 كوب طحين متعدد الاستعمالات
2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1/2 ملعقة صغيرة صودا الخبز
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة قرفة
1/4 ملعقة صغيرة هيل مطحون
1/4 ملعقة صغيرة مسحوق جوزة الطيب
1/2 كوب جوز مبشور (اختياري)
1/2 كوب جوز الهند المبشور (اختياري)

طريقة عمل كيكة الجزر


والآن يمكنك اتباع الخطوات التالية لتحضير الكيك:

سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وضع ورقة زبدة في قاع صينية الخبز.

في وعاء كبير، امزج الجزر المبشورة، السكر، الزيت، البيض والفانيليا. يمكنك استخدام ملعقة خشبية أو مضرب يدوي للمساعدة في الخلط.

أضف الطحين، بيكنج باودر، صودا الخبز، الملح، القرفة، الهيل، ومسحوق جوزة الطيب إلى الخليط واخلطهم معًا حتى يتجانسوا، إذا رغبت في إضافة الجوز المبشور أو جوز الهند، يمكنك إضافتهم الآن وخلطهم مع العجينة.

صب العجينة في صينية الخبز المحضّرة واملأها بالعجينة حوالي ثلثي الصينية.

ضع صينية الخبز في الفرن المُسخن مسبقًا واتركها تخبز لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة. قم بفحص الكيك بواسطة عود الأسنان، إذا خرج نظيفًا بدون بقايا عجينة، فهذا يعني أن الكيك جاهز.

اسحب صينية الخبز من الفرن واترك الكيك يبرد في الصينية لبضع دقائق، ثم قم بنقله إلى رف تبريد ليبرد تمامًا.

بعد أن يبرد الكيك تمامًا، يمكنك تزيينه بالجليد أو السكر المسحوق حسب الرغبة، الآن يمكنك قطع الكيك وتناوله بمفردك أو مع العائلة والأصدقاء. استمتع بكيك الجزر اللذيذ.

الجزر كيكة الجزر طريقة عمل كيكة الجزر مكونات كيكة الجزر صينية الخبز الكيك الكيك جاهز كيك الجزر اللذيذ ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

الرئيس السيسي: مصر تعرضت على مدار السنوات الماضية لاختبار جديد استهدف سيناء

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وزير الرياضة : منح مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية حدث عالمي

بعد نفي التعاون السعودي عرض إمام عاشور.. شبانة يفجر مفاجأة صادمة

موضوعات متعلقة

بكوب دقيق.. طريقة عمل الكيك الهش في الطاسة

طريقة عمل كيكة شرائح التفاح| لذيذة وغير تقليدية

بدلا من القلي بـ الزيت .. طريقة عمل القرنبيط المقرمش في الفرن

طريقة عمل كيكة الموز المقلوب بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل جزر سوتيه صحي ولذيذ

مكوناتها متوفرة في كل بيت.. طريقة عمل البسبوسة زي المحلات

هشة وسريعة.. طريقة عمل كيكة البرتقال

في دقائق .. طريقة عمل فطائر الشواية

ترشيحاتنا

زبون سقع.. شوبير: إنبي دفع تمن تصريحاته

الاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

الصحة: 3.5 مليار جنيه لإنجاز 35 مشروعا خلال 10 سنوات في سيناء

شوبير يكشف عن مفاجأة غير متوقعة في قائمة الأهلي أمام مازيمبي

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 6 ساعات .. أعرف الأماكن والمواعيد

مواجهات نارية .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأبيض يليق بك.. ألوان ملابس تساعدك على مقاومة ارتفاع درجة الحرارة

لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض أسعار الدواجن 20 جنيها بسبب النقطة الميتة

سر مكعبات الشاي.. حيل سهلة قبل المكياج لضمان ثباته في الحر

مع تقلب الطقس.. حيل للمساعدة على تهوية المنزل بدون تكييف

فيديو

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ