لمنع التعديات .. محافظة الجيزة تشن حملات بشوارع الطوابق وكعبيش والمشربية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين علي الطريق العام ومنع الممارسات العشوائية .



وفي ذلك الاطار نفذت محافظة الجيزة حملات مكبرة بحي الهرم شملت شوارع الطوابق وكعببش والمشربية والمريوطية فيصل والعطور و استهدف رفع التعديات والإشغالات من الطريق العام وقد اسفرت عن رفع ٨٠٠ حالة اشغال متنوعة للمقاهي والكافيهات ساهمت في تحقيق الإنضباط بالطريق.



كما شملت الحملات قطاع حدائق الاهرام واسفرت عن رفع ١٢٠٠ حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين ، دراجات بخارية )وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الاهرام بالإضافة الى تحرير ١٠ محاضر تموينية لأفران ومخابز غير ملتزمة بمواصفات واوزان الخبز المحددة وذلك خلال حملات بالتعاون مع مديرية التموين وشرطة المرافق.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين .

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