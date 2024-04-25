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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ قافلة بيطرية مجانية بناهيا في الجيزة

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

نظمت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة علاجية مجانية، بالتعاون مع المركز القومى للبحوث، بناحية ناهيا– إدارة كرداسة البيطرية.

وذلك بناءا على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتوجيه قوافل علاجية وإرشادية لخدمة و دعم المربين فى اطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة و حماية الثروة الحيوانية فى كافة انحاء المحافظة.

وفيما يلى بيان بأعمال القافلة :-
1-  تم رش عدد (750) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.
2-  تم علاج عدد (1108) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.
3-  تم علاج عدد (52) رأس حيوان ضد الامراض التناسلية و العقم . 
4-  تم علاج عدد (4439) طائر ضد الامراض البكتيرية .
5-  تم عمل ندوات ارشادية عن مرض الحمى القلاعية و طرق العلاج و كيفية الوقاية منها .

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