«الشباب والرياضة بالجيزة»: وقف عمل حمامات السباحة المُخالفة لهذه الشروط والضوابط

شكّل الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة لجنة شاملة بإشرافه ومتابعته وبرئاسة إيهاب فاوي وكيل المديرية لشئون الرياضة تعزيزاً وتكاملاً مع اللجان التي تعمل على مدار العام.

يأتي ذلك في ظل استخدام حمامات السباحة في كافة المنشآت الشبابية والرياضية بشكل مكثف وبأعداد أكبر

مع حلول موسم الصيف.

كما وجّه وكيل الوزارة بضرورة مراجعة حمامات السباحة وضوابط تشغيلها، والتأكيد من قانونية الأكاديميات والمستأجرين، والتأكد من الإجراءات الاحترازية واحتياطية الأمان وضوابط الأمن والسلامة بحمامات السباحة، وفحص المياه وفقاً للمعايير المعمول بها من مواد التطهير من كلور وغيره ومتابعة الالتزام بقواعد كود حمامات السباحة، واتباع الأكواد المعمول بها والصادرة من وزارة الشباب والرياضة، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بالنظافة والتعقيم الكامل للمياه واستمرار عملية التعقيم طوال فترة حمامات السباحة وأثناء وبعد التدريب والاستخدام ، كذلك التأكد من تواجد المنقذين وأدوات الإنقاذ علي أرجاء حمامات السباحة بما يضمن السلامة للممارسين، تحديد أماكن الدخول والخروج منعًا للتزاحم أثناء فترة التدريب بما يضمن عدم التكدس والازدحام بين المتدربين والمترددين. وضرورة الالتزام بتوقيتات فتح وغلق حمامات السباحة مع المرور المكثف والمستمر علي حمامات السباحة .

وأضاف وكيل الوزارة أنه في حالة وجود أي مخالفة في الالتزام بالتعليمات السابق ذكرها سيتم إيقاف حمام السباحة.