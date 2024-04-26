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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس الجامعة لشهر أبريل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد اجتماع مجلس الجامعة بحضور الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسادة عمداء الكليات والسيد أمين عام الجامعة المساعد لشؤون الإدارية وذلك بقاعة مجلس الجامعة .


وفى بداية الاجتماع وجه رئيس الجامعة التهنئة لفخامة السيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال  بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء والتهنئة للأخوة المسحين بقرب حلول عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، كما قدم مجلس الجامعة الشكر للدكتوره اسمهان فتحي مدرب فريق كروال الجامعة لما قدموه من أعمال فنية خلال شهر رمضان والاحتفال بعيد الفطر المبارك.

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كما قدم مجلس الجامعة العزاء في وفاة  الطالب يوسف محمد بالفرقة الاولى بكلية الآداب والذي توفاه الله اثر حادث اليم.


وأوضح الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة أن المجلس استعرض كثيرًا من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة منها  استعدادات الجامعة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي تبدأ في شهر مايو المقبل واعتماد تعديل بعص لوائح الكليات ومنح عدد من درجات الماجستير والدكتوراه.

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