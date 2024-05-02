"امسك قلمك واتعلم".. قافلة لمحو أمية 150 عاملا بالمطابع الأميرية في الجيزة|شاهد

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات قافلة لمحو امية عدد ١٥٠ من عمال هيئة المطابع الأميرية واكتتاب عدد ١٠٠ عامل، بالتعاون بين محافظة الجيزة وهيئة المطابع الأميرية بإمبابة وهيئة تعليم الكبار فرع الجيزة ضمن مبادرة "امسك قلمك واتعلم ".

ويأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بوضع استراتيجية متكاملة للعمل على خفض معدلات الأمية لما لها من آثار سلبية علي خطط التنمية التي تنفذها الدولة.

وأشارت هند عبد الحليم إلى أن الأمية تُعد من القضايا الأساسية التى تعوق خطط التنمية والتي تستوجب التصدي لها نظرا لتبعاتها السلبية سواء من المنظور الاقتصادى أو الاجتماعى، فارتفاع نسب الأمية يقترن بانخفاض مستوى دخول الأفراد، وإنتاجية العمل، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والنمو السكانى، فضلا عن تفشى الأنماط السلوكية غير السوية فى المجتمع.

وأكدت نائب المحافظ انه وبالتعاون مع هيئة المطابع الأميرية تم الاتفاق علي فتح فصول مسائية للتيسير علي العاملين الراغبين في محو اميتهم في اطار خطة المحافظة نحو خفض معدلات الامية والتعاون مع المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات المعنية بذلك.

رافق نائب المحافظ خلال الفعالية اشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بامبابة واشرف بكر رئيس حي إمبابة ومحمد عبدالرحمن رئيس فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالجيزة وهبه الله عطا و عبدالله عتيق مسئولي ملف محو الامية بالمحافظة.

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