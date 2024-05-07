مذب.وحة في حمام الشقة.. كشف لغز العثور على جثة سيدة بالعمرانية

نجحت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى تحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة داخل منزلها بالعمرانية فى الجيزة .

وكان "صدى البلد" نشر خبر بعنوان "فى حمام الشقة .. العثور على جثة سيدة مذبـ. وحة بالعمرانية"

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على سيدة مذبـ.وحة، داخل شقة سكنية بشارع الملاحين المتفرع من شارع السلام، بالعمرانية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وأسفر الفحص المبدئي عن العثور على جثة أمال.م، 40 سنة، مصابة بجرح ذبـ.حي بالرقبة، داخل حمام شقتها، وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وشكلت أجهزة الأمن بالجيزة فريق بحث جنائي لكشف ملابسات جريمة السيدة الأربعينية وسرعة ضبط مرتكبها، حتى امكنت من كشف لغز الجريمة.

وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهداً فى مجال التعامل الفورى مع كل ما ينشر بالمواقع الإخبارية .