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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

116 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

اقتحامات الإحتلال
اقتحامات الإحتلال للأقصى المبارك

اقتحم مستوطنون اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك  بعدد 116 شخصا وفق ما  ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

 

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس  المحتلة في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا و صلوات تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأفادت دائرة الأوقاف بأن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك 116 شخصا القدس المحتلة

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