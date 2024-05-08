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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية

صدى البلد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عشرات الفلسطينيين من منازلهم بعد مداهمتها وتفتيشها.

وذكرت مصادر أمنية ونادي الأسير الفلسطيني في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين عقب مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما والاستيلاء على مبلغ مالي، كما اعتقلت شابا ثالثا من مخيم جنين أثناء مروره على حاجز عسكري قرب رام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها. واقتحمت قوات الاحتلال أيضًا بلدة سعير شمال الخليل. كما اعتقلت، فجر اليوم، 5 فلسطينيين من محافظة نابلس و6 آخرين من مدينة بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال منذ أمس 30 مواطنا في الضفة بينهم سيدة وأسرى سابقون، لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 8640 أسيرا، بحسب ما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني أمس.

وبالتوازي، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، وهو ما أدى إلى استشهاد 497 فلسطينيا، وإصابة 4950 آخرين منذ اندلاع العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

الاحتلال الضفة الخليل نابلس رام الله

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